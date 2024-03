Instituto Gerp: segunda pesquisa após anúncio da pré-candidatura indica o ex-Prefeito Rodrigo Neves com 44% das intenções de voto - Reprodução/Internet

Instituto Gerp: segunda pesquisa após anúncio da pré-candidatura indica o ex-Prefeito Rodrigo Neves com 44% das intenções de votoReprodução/Internet

Publicado 18/03/2024 14:10

Niterói - Na segunda pesquisa registrada após anúncio da pré-candidatura, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves tem 44% das intenções de voto na cidade, contra 16% do segundo e 13% do terceiro colocados. Se as eleições fossem hoje, Rodrigo Neves seria eleito já no primeiro turno, segundo levantamento do Instituto Gerp.

O principal adversário, Carlos Jordy (PL), ficou em segundo lugar com 16%. Jordy é o que tem a maior rejeição entre os pré-candidatos, com 25%. Na terceira posição na sondagem aparece a deputada federal Talíria Petrone (PSOL) com 13%. Os que declaram que não votariam em nenhum candidato são 14%, e outros 13% não souberam ou não quiseram responder.

O Instituto Gerp realizou 1.250 entrevistas entre os dias 06/03 e 11/03 em 52 bairros das cinco regiões de Niterói. A margem de erro da pesquisa é de +/- 2,83 p.p., com um intervalo de confiança de 95,55%. A pesquisa foi registrada no TSE.