Estudantes da Rede Municipal: expondo no Museu Janete CostaLuciana Carneiro

Publicado 31/10/2024 09:00

Niterói - Os estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói são protagonistas e artistas de uma exposição no Museu Janete Costa de Arte Popular, no Ingá.

A abertura da 10ª edição dos Projetos Educacionais Instituintes aconteceu nesta segunda-feira (28), apresentando uma variedade de obras — como fotografias, esculturas, livros, revistas, brinquedos e maquetes — todas produzidas pelos alunos da Rede ao longo do ano letivo. As obras estão em exibição até o dia 24 de novembro. A iniciativa faz parte do calendário de eventos do Mês da Educação, promovido pela Secretaria e Fundação Municipal de Educação (SME/FME).



Neste ano, 41 escolas de Ensino Fundamental e 42 Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) se inscreveram para participar dos Projetos Educacionais Instituintes e trabalharam com temas relacionados à política educacional “Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão”. O objetivo da ação é fortalecer a construção de aprendizagens colaborativas e promover a leitura e a escrita de maneira discursiva.



"Nesta edição, vamos ficar em cartaz durante um mês aqui no Museu Janete Costa, o que significa uma oportunidade única para que o trabalho feito pelas unidades de educação seja visto pela sociedade, pelas crianças, estudantes e suas famílias. Essa mostra também vai estar presente nas formações que iremos promover com os professores da Rede no próximo dia 30, quando eles poderão explicar como os trabalhos foram fomentados e produzidos”, destacou a Secretária Municipal de Educação, Amanda Pinheiro.



A presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Verônica Proença, também ressaltou a importância dos estudantes da Rede ocuparem espaços de cultura da cidade.



"A integração entre Educação e Cultura é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento e a formação de nossas crianças, jovens e adultos. É uma grande satisfação poder apresentar obras criadas por eles em um museu tão significativo para a cidade. Neste ano tivemos mais unidades inscritas no projeto, e o nosso objetivo é expandi-lo ainda mais a cada ano", pontuou.



A exposição conta com painéis de fotografias, livros redigidos e ilustrados pelos estudantes, um baú interativo com brinquedos confeccionados pelas crianças, revistas, maquetes, pinturas em telas, e muito mais. Todas as peças são produzidas em papelão, papel machê, hidrocor, lápis de cor, lápis de cera, e outros materiais.



"Expor num museu de arte popular é diferente de expor no mural da escola, na medida em que os projetos passam a dialogar com as diversas formas de cultura. As nossas unidades têm se adaptado a esse novo formato, e a prova é o número cada vez maior de projetos inscritos, que trazem uma beleza que nos encanta", afirmou a subsecretária de Desenvolvimento Educacional, Ana Schilke.



Realizado desde o ano de 2013, os Projetos Educacionais Instituintes têm como principal objetivo fortalecer a Educação Básica em Niterói, com atividades que compreendem as etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e as modalidades da Educação Especial e da Educação de Jovens e Adultos.



"Recepcionamos com muito orgulho os trabalhos produzidos pelos estudantes das escolas municipais. Uma ação como essa, estimula uma diversidade de manifestações culturais e contribui para a formação de público interessado em conhecer os nossos equipamentos, uma oportunidade rara de oferecer para as nossas crianças um belo contato com a arte", disse o presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), André Fernandes.



No ano passado, cerca de 25 mil alunos participaram da 9ª edição dos Projetos Educacionais Instituintes, que celebraram os 450 anos de Niterói. A exposição dos trabalhos também foi feita no Museu Janete Costa, pela primeira vez, resgatando a histórias, memória e belezas de Niterói através de esculturas, fotografias, maquetes e muito mais.



"É com imenso prazer que abrimos as portas para dar protagonismo aos alunos, em um local onde a educação e a cultura podem demonstrar toda a sua potência", concluiu a diretora do Museu de Arte Popular Janete Costa, Daniela Magalhães.



Mês da Educação

Promovido pela Secretaria e Fundação Municipal de Educação de Niterói, o Mês da Educação irá contemplar uma série de atividades e formações para os profissionais e estudantes da Rede Municipal. Além da exposição dos Projetos Educacionais Instituintes, a programação conta com o II Colóquio de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar, oficinas de práticas pedagógicas, Desafio Maker, mostra de curtas, visita formativa ao Planetário da Gávea, além de formações em espaços importantes da cidade, como a Boa Viagem, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a Biblioteca Parque.