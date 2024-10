Solar do Jambeiro: palco para peça de teatro adaptada de texto clássico - Reprodução

Solar do Jambeiro: palco para peça de teatro adaptada de texto clássicoReprodução

Publicado 31/10/2024 09:00

Niterói - Nos sábados e domingos de novembro, às 16h, o Solar do Jambeiro recebe a peça Alice no país das maravilhas oceânicas, apresentando uma adaptação da clássica história de Alice com Niterói como cenário.

Apresentada pela Cia Ópera Prima Teatral, a peça, livremente adaptada por Carrique Vieira, diretor da companhia e do espetáculo, é baseada no clássico de Lewis Carroll com uma proposta inovadora: ambientar o universo mágico de "Alice" nos parques, florestas e jardins da cidade de Niterói, trazendo como cenário a Região Oceânica.

A montagem será itinerante, aproveitando a exuberante paisagem do Solar do Jambeiro como cenário natural para a narrativa. A Região Oceânica de Niterói é a síntese poética desse espetáculo, valorizando o patrimônio natural e cultural da região.

A peça tem classificação indicativa livre e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, na bilheteria ou pelo pix da produção (21 995336710).

SERVIÇO



Evento: Alice no país das maravilhas oceânicas

Datas: De 02 de novembro a 1 de dezembro de 2024 (sábados e domingos)

Horário: 16h

Classificação indicativa livre

Ingressos no local, antecipadamente pelo Sympla ou pelo pix da produção (21 995336710): R$80 (inteira) e R$40 (meia)

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Pres. Domiciano 195, Niterói, São Domingos