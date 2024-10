Dançando Emoções: na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Dançando Emoções: na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação

Publicado 31/10/2024 11:00

Niterói - Na sexta-feira, 01 de novembro, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe o projeto Dançando emoções e convidados.

O projeto traz mais uma vez um espetáculo com muita dança, com uma programação especial com várias modalidades como: Ballet clássico Sênior, adulto e infantil, Samba, Dança do ventre, Dança flamenca, Dança taitiana, Dança cigana e Dança de rua.

Dançando emoções e convidados é um conceito que mistura a arte da dança com a expressão emocional criando uma experiência única para participantes e espectadores. A dança como forma de arte transcende palavras e permite que os dançarinos transmitam sentimentos profundos através de movimentos.

SERVIÇO

Evento: Dançando Emoções

Data: Sexta-feira, 01 de novembro de 2024

Horário: 19h

Classificação Indicativa: Livre

Ingresso: Entrada Gratuita com 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração

Duração: 150 min

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói