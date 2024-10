Choro das Minas: apresentação gratuita no final de semana - Divulgação

Choro das Minas: apresentação gratuita no final de semanaDivulgação

Publicado 31/10/2024 11:00

Niterói - O Circuito de Rodas de Choro de Niterói chega no domingo, 03 de novembro, ao Solar do Jambeiro, com o grupo Choro das Minas. A apresentação começa às 11 horas e é gratuita.

Choro das Minas é um projeto pioneiro na cidade de Niterói e possui uma formação de instrumentistas composto exclusivamente por mulheres. O time de instrumentistas é composto por Clarice Maciel (pandeiro), Valéria Gomes (violão de 7), Belliza Luar (Violão de 6), Gisele Mascarenhas (Flauta), Lena Verani (Clarineta) e recebe como convidada a solista Flávia Castilho. O grupo transita entre um repertório clássico do choro, passando por Chiquinha Gonzaga, Jacob do Bandolim, entre outros clássicos.

O projeto Choro das Minas é mais uma iniciativa da jornalista, produtora cultural e pesquisadora Camille Siston. A produtora é responsável pelo movimento Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba, fundado em 2018 pela cantora Dorina, e que possui representatividade em 9 países.

Em 2020 criou o coletivo Mulheres do Samba de Niterói, que reúne um coletivo de mulheres instrumentistas, cantoras, produtoras, fotógrafas, design e até massoterapeuta, que promovem rodas de samba na cidade. Em 2023 inaugurou o projeto social Oficina das Minas, com oficinas de cavaco, percussão e violão para mulheres de todas as idades.

SERVIÇO

Evento: Choro das Minas | Circuito de Rodas de Choro de Niterói

Data: Domingo, 03 de novembro, de 2024

Horário: 11h

Valor: Entrada Gratuita

Classificação indicativa: Livre

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói