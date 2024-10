Exposição na Sala Carlos Couto: estudos de Burle Max - Divulgação

Publicado 31/10/2024 11:00

Niterói - A Sala Carlos Couto recebe a partir do dia 06 de novembro (quarta-feira), a exposição Roberto Burle Max. A mostra é composta pelos desenhos, que foram os estudos para o Pano de Boca do Theatro Municipal de Niterói.

Roberto Burle Marx (1909-1994) foi um renomado paisagista, artista plástico e arquiteto brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, é considerado um dos principais nomes do paisagismo moderno no Brasil e no mundo.

Marx combinava elementos modernistas com referências à arte popular brasileira e à natureza tropical, criando um estilo único que valorizava a exuberância da vegetação brasileira. Pouca gente sabe, mas o artista era multitalentoso, com habilidades artísticas diversas. Além de toda a beleza com a arquitetura e paisagismo, deixou obras, pinturas e gravuras.

Estudou com Cândido Portinari em Di Cavalcanti, frequentou a escola de Belas Artes e era um ótimo desenhista. Em suas obras usava expressionismo para retratar a natureza tropical com uso de técnicas e uso de cores.

Durante o processo de restauro do Theatro Municipal de Niterói, foi convidado pelo pintor, desenhista, restaurador e crítico de arte, Cláudio Valério, para criar o Pano de Boca do Theatro Municipal de Niterói. O artista preparou então nove trabalhos em acrílico sobre cartão (além de algumas serigrafias e litografias criadas com a mesma finalidade) inspirados no cromatismo do próprio teatro, que privilegia o ocre, o verde e o vermelho-veneza. A ampliação do painel escolhido foi realizada pelo artista plástico Hugues Desmaziéres.

Em agosto de 1993, na mesma semana em que completava 84 anos, Marx esteve em Niterói participando da abertura da exposição Estudos Para o Pano de Boca do Theatro Municipal João Caetano, que apresentava o resultado de seu trabalho. A mostra também marcou a inauguração da Sala Carlos Couto.

Estilo

Burle Marx ordenava as cores e construía formas e ritmos usando-os como princípios de forma. As cores eram vibrantes e contrastantes em suas composições, tanto nos jardins quanto nas obras de arte. Buscava inovar em seus projetos, utilizando materiais de maneira criativa e experimentando novas formas e texturas. Seus projetos de paisagismo estavam em perfeita sintonia com a arquitetura dos edifícios, criando um ambiente harmonioso.

Burle Marx é reconhecido por introduzir o modernismo na paisagística. Ele quebrou com as convenções tradicionais de jardins europeus e usou formas abstratas, curvas orgânicas e composições geométricas que se assemelhavam às pinturas abstratas de seu tempo. Suas composições exploravam as relações entre o espaço e as plantas de maneira escultural.

Texto de Roberto Burle Marx

"Devemos fazer nossos filhos entrarem em contato com a natureza, compreenderem o patrimônio que possuem. Fazê-los plantar, compreender a importância das árvores, ensinar-lhes a não mutilá-las. Mostrar-lhes a importância das associações de plantas, da ecologia. Ensinar-lhes a coletar sementes, semear, plantar as pequenas mudas, ter amor por elas, para que possam medrar. Que passem a ver plantas como seres vivos, que têm o direito de crescer, florir, frutificar, incutindo neles a importância da perpetuação, a maravilha da expectativa de uma formação de botões, desabrochando em floração. [...] Passar a ver esse complexo, que é a natureza, onde as associações mais assombrosas despertam emoções estéticas, provocadas pela forma, pelos ritmos, pela exuberância das cores."

SERVIÇO

Evento: Exposição Roberto Burle Marx

Data: De 06 de novembro a 20 de dezembro de 2024

Horários: Quarta a sexta, das 11h às 18h | Sábado e domingo, das 14h às 18h

Quando não houver espetáculo no teatro e feriado, não haverá funcionamento da sala.

Valor: Evento Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Local: Sala Carlos Couto - Anexa ao Theatro Municipal

Endereço: Rua XV de novembro, 35, Centro, Niterói.

Tel: (21) 3628-6908