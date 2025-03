Niterói: mais de 700 motocicletas já foram fiscalizadas em ações para coibir infrações - Claudio Fernandes

Publicado 24/03/2025 20:49

Niterói – A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, intensificou a fiscalização de motos barulhentas no Centro da cidade. A operação, realizada nesta segunda-feira (24), fiscalizou 173 motocicletas e gerou a apreensão de uma moto, além de 13 autuações por diversas infrações. O objetivo é combater a prática de alterar as características dos veículos sem permissão, especialmente em relação aos escapamentos que aumentam o nível de ruído. A operação conta com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Programa Segurança Presente. Desde o início das blitzes, há mais de um mês, 702 motocicletas foram abordadas, resultando na apreensão de 14 veículos.

De acordo com Nelson Godá, presidente da NitTrans, a população tem um papel importante ao ajudar a identificar locais com grande circulação de motocicletas irregulares.“Estamos nas ruas, há mais de um mês, com uma ação contínua para coibir as irregularidades provocadas por condutores que desrespeitam as regras de trânsito. Nosso foco é o alto nível de ruído, que causa transtornos à população. Além disso, durante a fiscalização, também verificamos documentos, uso do capacete e calçados adequados. A operação seguirá, e a população pode nos ajudar indicando, através das nossas redes sociais, possíveis locais para novas abordagens”, afirmou Godá.

A operação de hoje ocorreu na Avenida Rio Branco e durou cerca de duas horas. Durante a ação, foram realizadas vistorias em 173 motos, sendo uma apreendida e 13 condutores autuados. Agentes da NitTrans identificaram alterações nos escapamentos, responsáveis pelo aumento do volume do som emitido pelos veículos. Também foram verificadas modificações estruturais nas motos. A operação tem caráter educativo, reforçando a importância do cumprimento das normas de trânsito, e resultou na regularização de quatro motos no local, com notificação dos condutores pelas infrações cometidas.

A blitz contra motos barulhentas é respaldada pela Lei Municipal 3.661/2021, que autoriza o Poder Executivo a combater a emissão excessiva de ruídos sonoros provenientes de escapamentos de veículos. Motocicletas com escapamentos alterados ou equipadas com dispositivos que ampliam o som são passíveis de multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).