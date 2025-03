Casa Aprendiz Musical: incentivando o empreendedorismo com aulas que ensinam a criação de selo musical digital - Sergio Bonelli

Publicado 24/03/2025 20:19

Niterói – O Curso de Criação de Selo Musical Digital – que está acontecendo gratuitamente, este mês, na Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança, no Fonseca – chega à sua reta final na próxima sexta-feira (28), com a participação do cantor e compositor niteroiense Sudano. Antes, porém, na quarta-feira (26) o curso promove um debate sobre os selos musicais com a participação do executivo Felipe Llerena, presidente da Associação Brasileira de Música Independente (ABMI) e diretor da Nikita Music Digital. A realização é da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas e da Secretaria de Educação. Não é preciso se inscrever, basta comparecer no horário.

O curso é ministrado pelo jornalista, escritor e diretor artístico do selo Astronauta Discos, Leonardo Rivera, que já acumula vasta experiência na indústria fonográfica e comemora os 25 anos do selo autoral com diversas ações, até novembro. No curso os alunos adquirem noções básicas sobre todos os pontos da cadeia produtiva de um selo musical nas plataformas digitais, a história dos formatos físicos e digitais, além de aprender sobre a história de selos musicais icônicos do Brasil – Baratos Afins, Banguela Records, Marcos Pereira Discos e outros. Uma apostila com 90 páginas foi distribuída para os alunos, além de arquivos de livros digitais e estudos sobre a indústria da música no Brasil e no exterior.

No bate papo promovido na quarta-feira (26), a partir das 18 horas, Felipe Llerena vai contar a história dos selos e distribuidora que montou, a missão de agregar ideias e selos diferentes na Associação Brasileira de Música Independente e um pouco da sua história no mercado. Llerena foi um dos fundadores, no idos dos anos 2000, da primeira loja de música digital do Brasil, o Imúsica (que depois se transformou no Claro Música).

Já na sexta-feira (28), encerrando o curso, os alunos vão ouvir a experiência do cantor, compositor e ativista não binário Sudano na construção de sua carreira – que já existe profissionalmente a três anos e está indo para o décimo single, lançado pela Astronauta Discos. Além disso, serão respondidas dúvidas e será proposto o trabalho da final da montagem do selo musical digital do aluno.

SERVIÇO:

Evento: Curso de Criação de Selo Musical Digital

Datas: Quarta-feira (26), convidando Felipe Llerena e Sexta-feira (28), convidando Sudano

Horário: 18h às 20h

Valor: Entrada Franca

Local: Casa Aprendiz Musical Professor Anibal Bragança

Endereço: Rua Antônio Silva, 42 – Fonseca – Niterói