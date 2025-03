Niterói: PUD Games acontece nos dias 29 e 30 de março, com entrada grátis - Divulgação

Niterói: PUD Games acontece nos dias 29 e 30 de março, com entrada grátisDivulgação

Publicado 24/03/2025 20:56

Niterói – O Caminho Niemeyer vai receber, no próximo final de semana, o PUD Games, um dos maiores eventos de jogos eletrônicos da cidade. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT), o PUD Games tem uma programação diversificada, que une entretenimento, inclusão digital, tecnologia e muita inovação. O evento acontece nos dias 29 e 30 de março, das 10h às 18h, com entrada gratuita.



O PUD Games é uma grande experiência imersiva que integra o Projeto Plataforma Urbana Digital (PUD) da Prefeitura ao universo dos jogos online. O público poderá participar de competições dos principais jogos da atualidade, exposições tecnológicas, apresentações de Indie Games, espaço Arcade, concurso de Cosplay, palestras inspiradoras no formato de Talks, oficinas especializadas e muito mais. O evento também celebrará os grandes campeões do Torneio de Valorant-Seletivas PUD Games, realizado pelas Plataformas Urbanas Digitais. O time vencedor ganhará uma viagem com tudo pago para a Gamescom, maior feira de games do mundo, em São Paulo.





“Este é um evento extraordinário para Niterói! O mundo dos games está cada vez mais presente no nosso dia a dia, e poder trazer essa experiência gratuitamente para a população é um imenso orgulho para nossa gestão”, destaca Juliana Benício, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói.



O evento também visa incentivar o empreendedorismo digital e preparar os jovens para o mercado de trabalho na indústria dos jogos, que oferece oportunidades nas áreas de design, desenvolvimento, produção, edição de som e imagem, narração em streaming, gestão de redes sociais, entre outras. Com infraestrutura moderna e uma programação envolvente, o PUD Games é um marco no cenário gamer e tecnológico da cidade. A entrada é gratuita, com ingressos retirados via Sympla: Mais que entretenimento, o evento tem o compromisso de conectar jovens de comunidades em situação de vulnerabilidade social com as oportunidades da indústria de games, um setor em larga expansão que, só nos dois primeiros meses de 2024, faturou R$ 1,2 bilhão no Brasil, crescendo 10% em relação ao ano anterior. Apesar do avanço, a inclusão ainda é um desafio: o setor é predominantemente masculino, com 75% dos profissionais compostos por homens, enquanto as mulheres representam menos de 30%. O PUD Games visa contribuir para mudar essa realidade, promovendo a democratização do acesso e oportunidades para jovens talentos, especialmente meninas e mulheres negras, na indústria de jogos eletrônicos.“Este é um evento extraordinário para Niterói! O mundo dos games está cada vez mais presente no nosso dia a dia, e poder trazer essa experiência gratuitamente para a população é um imenso orgulho para nossa gestão”, destaca Juliana Benício, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói.O evento também visa incentivar o empreendedorismo digital e preparar os jovens para o mercado de trabalho na indústria dos jogos, que oferece oportunidades nas áreas de design, desenvolvimento, produção, edição de som e imagem, narração em streaming, gestão de redes sociais, entre outras. Com infraestrutura moderna e uma programação envolvente, o PUD Games é um marco no cenário gamer e tecnológico da cidade. A entrada é gratuita, com ingressos retirados via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/pud-games/2868713

PROGRAMAÇÃO



29 de março de 2025 - sábado



10:00 às 10:30 - Abertura

10:30 às 11:00 - Talks: “A importância da inclusão digital para o desenvolvimento da sociedade” (Rodrigo Ramalho - Subsecretário de Inovação, Ciência e Tecnologia; Rosana Lopes - Diretora da PUD Viradouro e Adriana Neves - Diretora de Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação de Niterói)

11:00 às 11:30 - Talks: “O impacto da Inteligência Artificial na sociedade” (Samuel Lange - Coordenador do Programa Cyber Educação Cisco Brasil e Esteban Clua - Diretor do MediaLab UFF)

11:30 às 13:00 - Concurso Cosplay - Desfile (Games)

13:00 às 15:00 - Torneio - semi e final (Futebol FC 24 / Teken)

15:00 às 18:00 - 3º e 4º lugar Valorant (MD3)

18:00 às 18:30 - Cerimônia de Premiação Cosplay + Games / Encerramento



30 de março de 2025 - domingo



10:00 às 10:30 - Talks: “Cultura Geek" - Iniciativa que Promove a Inclusão Digital (Leonardo Giordano - Secretário Municipal de Cultura)

10:30 às 11:00 - Talks: “Case Include Meninas - A importância da representatividade feminina na Ciência” (Simone Martins (Include Meninas), Nathalia Monteiro (Include Meninas), Thais Santana (Futuroon) e Erika (Casa da Descoberta UFF). Mediação: Aline Ribeiro - Diretora da PUD Engenhoca)

11:00 às 12:00 - Concurso Cosplay - Apresentação (Games)

12:00 às 14:00 - Torneio Fighting Games (Dragon Ball FighterZ e Crash Team Racing)

14:00 às 17:00 - Final Valorant (MD3)

17:00 às 18:00 - Showmatch Valorant

18:00 às 18:30 - Cerimônia de Premiação (Cosplay + Games) / Encerramento