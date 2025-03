Niterói: Mulheres empreendedoras da cidade estiveram no evento Elas & Negócios - Divulgação

Publicado 26/03/2025 10:54

Niterói - Na última semana, o evento Elas & Negócios foi um verdadeiro marco para o empreendedorismo feminino em Niterói. Com um ambiente repleto de inspirações e oportunidades, o encontro reuniu mais de 150 pessoas, entre empresárias, empreendedores, palestrantes e diversas personalidades do mundo dos negócios.

Idealizado por Edineia Dutra e Lacyone Vasquez, o evento teve como principal objetivo unir e fortalecer o empreendedorismo feminino na cidade. A iniciativa proporcionou uma plataforma valiosa para mulheres empreendedoras expandirem seus negócios, criando novas parcerias e impulsionando a economia local. “Nosso propósito com o Elas & Negócios é fomentar o crescimento de mulheres no mundo dos negócios. Queremos ver mulheres fortes, preparadas e unidas, transformando não apenas suas empresas, mas também suas vidas e a cidade de Niterói. Acreditamos que juntas podemos ir mais longe”, declarou Edineia Dutra, uma das idealizadoras do evento.

A primeira edição do Elas & Negócios foi marcada por palestras enriquecedoras, exposições de negócios e dinâmicas de networking, criando um ambiente propício para trocas de experiências e novas oportunidades. Entre os destaques, Fabiano Gonçalves, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói, esteve presente e falou sobre o Projeto Niterói Empreendedora, uma iniciativa focada no incentivo ao desenvolvimento de pequenos e médios negócios na cidade. Outra presença marcante foi de Thaiana Ivia, Secretária Municipal de Mulheres, que conduziu uma palestra sobre Sororidade - O Poder da União Feminina. Thaiana enfatizou a importância da solidariedade entre mulheres no ambiente profissional e como isso fortalece a luta por igualdade e representatividade. “Foi uma honra estar neste evento que celebra a força e o potencial das mulheres empreendedoras. O tema da sororidade é essencial para criar um ambiente de apoio mútuo, onde todas possam crescer juntas. A união é nossa maior força”, afirmou Lacyone Vasquez, também idealizadora do evento.

O Elas & Negócios não apenas cumpriu seu objetivo de promover o empreendedorismo feminino, mas também se consolidou como um evento indispensável para quem deseja ampliar sua rede de contatos e desenvolver novos conhecimentos O sucesso dessa primeira edição é só o começo. Em breve, os organizadores divulgarão detalhes sobre a próxima edição, que promete se tornar um evento anual no calendário de Niterói. Com o apoio das autoridades locais, empresários e de todas as mulheres que se empenham em transformar suas realidades, o Elas & Negócios segue com a missão de empoderar e capacitar mulheres a conquistar seu espaço e fazer a diferença no mercado.