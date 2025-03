Niterói: gavião foi resgatado pela Guarda Ambiental do município - Divulgação

Niterói: gavião foi resgatado pela Guarda Ambiental do municípioDivulgação

Publicado 24/03/2025 21:02

Niterói – A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói resgatou, nesta segunda-feira (24), um gavião-gato-do-nordeste no bairro do Sapê. A ave, que estava com uma asa machucada e debilitada, foi avaliada pela equipe especializada da Guarda Ambiental e encaminhada para o Centro de Tratamento de Animais Silvestres (CTAS), localizado no Rio de Janeiro, onde receberá o tratamento necessário.

Os agentes foram acionados após moradores entrarem em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). O animal estava no condomínio Lírios do Campo, no Sapê.

A Guarda Ambiental de Niterói possui treinamento específico para o resgate e manejo de animais silvestres, sendo capaz de realizar a avaliação inicial do estado de saúde do animal. Caso o resgate envolva um animal ferido, como é o caso deste gavião, a Guarda Municipal providencia o encaminhamento imediato para o centro especializado. Já os animais sem ferimentos são cuidadosamente reintegrados à natureza, respeitando seu ciclo de vida.

A população pode colaborar com o resgate de animais silvestres entrando em contato com a Guarda Municipal pelo Cisp, através do telefone 153. O trabalho da Guarda Ambiental visa garantir a proteção e o bem-estar dos animais da fauna local, além de conscientizar a população sobre a importância de preservar a fauna nativa.

Espécie rara – O gavião-gato-do-nordeste é uma espécie rara de ave de rapina encontrada principalmente na região Nordeste do Brasil, destacando-se por sua plumagem única e comportamento de caça. Com seu corpo revestido por penas de coloração cinza escuro nas asas e uma parte inferior branca, com detalhes escuros nas penas, torna-se uma ave muito bonita. Seu nome "gavião-gato" é uma referência ao seu estilo de caça, ágil e preciso, com o qual captura pequenos vertebrados e, ocasionalmente, aves menores.