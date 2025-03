Niterói: Saúde da cidade já fez diversos atendimentos às mulheres - Luciana Carneiro

Publicado 25/03/2025 15:07

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e da Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde), promoveu no sábado (22) o “Dia Delas”, uma ação preventiva voltada à saúde da mulher em Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e unidades do Programa Médico de Família (PMF). Ao todo, foram realizados 4.100 atendimentos, sendo 1.500 nos módulos do Médico de Família e 2.600 nas Policlínicas e UBSs.

A ação faz parte do Programa Niterói Mulher e teve como tema o “Março Lilás” para alertar a população sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo do útero. Foram oferecidos serviços como coleta de exame preventivo (Papanicolau), exame clínico das mamas, testes rápidos, solicitação de mamografias e vacinação, garantindo cuidado integral à saúde feminina.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, comentou sobre a importância das ações de prevenção ao câncer e das mulheres realizarem os exames disponíveis na rede.

“O Dia Delas foi mais uma oportunidade oferecida pela rede municipal de saúde para as mulheres acessarem os serviços públicos de saúde e realizarem seus exames preventivos. É importante procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para atendimento e acompanhamento médico”, explicou a secretária.

"Neste mês em que celebramos o Mês da Mulher, oferecer este momento especial de cuidado com a saúde feminina faz parte do propósito do Médico de Família, que é oferecer atenção e cuidado, chegando antes do problema e estando presente na vida das pessoas. Acredito muito nesse trabalho de promover não apenas a prevenção e o tratamento de doenças, mas também a transformação na vida das famílias", afirmou a diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcellos.

Mesa-redonda no Carlos Tortelly – Na segunda-feira (25), o Hospital Municipal Carlos Tortelly recebeu as secretárias de Saúde, Ilza Fellows, e da Mulher, Thaiana Ivia, para uma mesa-redonda com a presença dos profissionais da unidade hospitalar. Pensando na saúde de forma integral, um dos pilares do SUS, a secretária Ilza Fellows reforçou a importância com doenças que afetam as mulheres como câncer de mama e sífilis/sífilis congênita.

“Vamos desenvolver um trabalho conjunto para aumentar o número de adesão aos exames preventivos. A Secretaria da Mulher vai trabalhar conosco, lado a lado com a Secretaria de Saúde, para que possamos melhorar esses indicadores”, afirmou a secretária Ilza Fellows.

A secretária Thaiana Ivia apresentou todos os equipamentos da rede de proteção que a Prefeitura disponibiliza para as mulheres, além do programa Auxílio Social que consiste em um pagamento de um salário mínimo para ajudar a romper o ciclo de violência. Niterói dispõe de um Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), a Sala Lilás, o Espaço Empreender Mulher para dar o suporte econômico às mulheres, os Núcleos de Atendimento à Mulher (Nuam) no Plaza Shopping e na Unidade de Urgência Mário Monteiro. “A gente busca os nossos direitos e também o empoderamento, a qualidade de vida e o respeito. Não é só no mês de março que devemos celebrar, mas que a gente sempre possa olhar com orgulho para as nossas histórias. Sei que cada mulher aqui tem uma trajetória incrível e linda”, destacou a secretária Thaiana Ivia. Participaram, também, da roda de conversa o diretor do Hospital Carlos Tortelly, Bira Ramos; Beatriz Queiroga, que atua no Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, com mediação de Maria Ivone Suppo, do Centro de Estudos do hospital.