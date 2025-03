Niterói: concurso público para ION será publicado amanhã no Diário Oficial do município - Reprodução

Niterói: concurso público para ION será publicado amanhã no Diário Oficial do municípioReprodução

Publicado 25/03/2025 11:55

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai publicar, nesta quarta-feira (26), o edital com as regras para o primeiro concurso público com vagas destinadas à Empresa de Infraestrutura e Obras (ION). As provas acontecem este ano com previsão de preencher vagas de imediato e também de cadastro de reservas. A empresa responsável pelas avaliações é o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

“A realização do concurso público para ION é uma das prioridades do nosso Plano de 100 dias. Agradeço a Procuradoria Geral do Município, a Secretaria de Planejamento e a de Administração pelo apoio nesse processo. A diretoria da ION está de parabéns também. É o primeiro concurso público de nossa nova gestão e o primeiro da história da ION. Será importante para modernização e profissionalização dessa empresa estratégica para execução de obras e projetos necessários ao desenvolvimento sustentável de Niterói e a qualidade de vida de todos niteroienses”, destaca o prefeito Rodrigo Neves.

O concurso promete ser um dos maiores já realizados pela Prefeitura de Niterói e terá vagas para os níveis médio e superior. A realização do certame é uma meta da nova gestão que zela pela transparência e qualificação dos servidores.