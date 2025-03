OAB Niterói: evento marcou o jubileu de ouro da subseção - Bruno Mirandella/OAB-RJ

Publicado 25/03/2025 15:46

Niterói - Na tarde da última segunda-feira (24) o plenário José Danir Siqueira do Nascimento, na sede histórica da OAB Niterói, foi palco da cerimônia que celebrou os 50 anos de criação da subseção, a maior do estado. O evento reuniu autoridades da advocacia e homenageou a trajetória da instituição, que desde sua fundação, em 17 de março de 1975, tem desempenhado papel fundamental na defesa da classe e da sociedade.

Comandada pelo presidente da subseção, Pedro Gomes, a solenidade contou com a presença da presidente da OABRJ, Ana Tereza Basilio, que ressaltou a relevância histórica de Niterói para a advocacia e frisou a importância da classe para a defesa do Estado democrático de Direito e a busca por justiça. “Nossa profissão é uma das mais nobres e a nossa atividade é sagrada. Qualquer um pode viver bem com poucos recursos, mas ninguém vive bem com pouca justiça. A Ordem que defendemos preza pelos direitos fundamentais, pela democracia e, principalmente, a Ordem está sempre de portas abertas para todos aqueles que querem colaborar com nossas bandeiras”, afirmou.

Em seu discurso, Pedro Gomes reiterou a importância da trajetória de meio século da OAB/Niterói, marcada pela parceria com a advocacia. “Desde a sua fundação, a OAB/Niterói tem sido um pilar fundamental para a advocacia e para a sociedade niteroiense. Cinquenta anos depois, olhamos para trás e vemos um caminho repleto de conquistas, desafios superados e a certeza de que cada passo dado foi em prol da valorização da classe e da defesa dos direitos fundamentais do cidadão”, declarou.

O evento contou ainda com um momento de reconhecimento àqueles que dedicaram suas carreiras ao fortalecimento da subseção. Os ex-presidentes da OAB/Niterói Paulo Ferreira Rodrigues, Claudio Vianna, Reynaldo Mosso Beyruth, Fernando Guedes de Azevedo, Ronald Eucário Villela, Índio do Brasil Cardoso, Solange Mattos e Orquinezio de Oliveira foram homenageados por suas posturas de liderança e pelo compromisso com a advocacia niteroiense.

Compuseram a mesa solene do encontro o secretário-adjunto da OABRJ, Sérgio Antunes, a vice-presidente da OAB/Niterói, Matilde Slaibi, o secretário-geral, Antonio José Marconi da Silva, a secretária-adjunta, Daniella Lago, o tesoureiro, Junior Rodrigues, o coordenador executivo político-institucional da OABRJ na Região Serrana, Hélio Moura, e a presidente da OAB/São Gonçalo, Andreia Pereira.