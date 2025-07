Arte na Rua: cantor niteroiense Marcos Hasselmann, um dos maiores interpretes de jazz do Brasil, faz show gratuito - Divulgação

Arte na Rua: cantor niteroiense Marcos Hasselmann, um dos maiores interpretes de jazz do Brasil, faz show gratuitoDivulgação

Publicado 24/07/2025 15:25 | Atualizado 24/07/2025 15:39

Niterói - O já muito conhecido e tradicional cantor niteroiense Marcos Hasselmann é o convidado do projeto Arte na Rua da próxima segunda-feira (28), às 18h. O show, gratuito, acontece em palco montado em frente ao Theatro Municipal de Niterói e traz para o público uma seleção dos melhores clássicos de jazz e standards da música nacional e internacional, valorizando a interpretação única e reconhecida de 'crooner' do cantor.

Marcos ficou nacionalmente conhecido após sua apresentação no Programa do Jô, onde ficou amigo do saudoso integrante do Sexteto do Jô, Bira, que lhe incentivou a começar uma promissora carreira de intérprete. Com isso Marcos Hasselmann se mudou para São Paulo, fez longa temporada cantando Frank Sinatra e outros clássicos no Terraço Itália, um dos mais tradicionais clubes da terra da garoa, e seguiu carreira. No show da próxima segunda, Marcos canta em sua cidade. "Agradeço demais ao convite da Fundação de Arte de Niterói, que realiza este incrível projeto pela cidade", disse ele.

O artista, que canta desde os 11 anos em serestas que frequentava com seus pais, traz influências de Ivan Lins, Rosa Passos, Tom Jobim, Ray Charles, Nina Simone, Chet Baker, entre outros ícones da música. Sua voz elegante, clara e vibrante passeia com liberdade pelos caminhos das improvisações do jaz com toques de brasilidade. Entre seus últimos shows, está a apresentação lotada, realizada no Dia das Mães deste ano, na histórica casa Blue Note, em Copacabana.

SERVIÇO:

Show: Arte na Rua apresenta Marcos Hasselmann | De Sinatra a Jobim

Local: em frente ao Theatro Municipal de Niterói

Data: Segunda-feira, 28 de julho

Horário: 18 horas

Valor: Entrada Franca