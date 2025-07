Niterói: programação abordou temas essenciais para o cotidiano das escolas, como a construção coletiva do projeto pedagógico, a gestão democrática e a Carta Regimento - Divulgação

Niterói: programação abordou temas essenciais para o cotidiano das escolas, como a construção coletiva do projeto pedagógico, a gestão democrática e a Carta RegimentoDivulgação

Publicado 25/07/2025 20:13

Niterói - As diretoras e diretores da Rede Municipal de Educação de Niterói participaram de dois dias intensos de formação que marcaram o início do ciclo de gestão 2025-2027, no Centro de Formação Darcy Ribeiro. Realizado pela Prefeitura de Niterói, o curso 'Entre Saberes e Decisões: Direção Escolar no Cruzamento entre Democracia, Pedagogia e Gestão' promove momentos de reflexão, trocas e alinhamento das diretrizes que nortearão a atuação das equipes gestoras nos próximos anos. A iniciativa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Educação.

A atividade reuniu cerca de 200 profissionais, entre diretoras gerais e adjuntas, das 98 unidades da Rede. A formação faz parte do processo de consulta direta às comunidades escolares, previsto em edital. Os encontros formativos seguirão até dezembro, com uma programação contínua voltada ao fortalecimento da gestão escolar e à qualificação das práticas pedagógicas na Rede Municipal.

“A gestão escolar tem papel estratégico na consolidação de uma escola que acolhe, ensina e transforma. Essa formação é o primeiro passo para construirmos, juntas e juntos, uma caminhada baseada na escuta, na corresponsabilidade e no compromisso com uma educação pública de qualidade para todas as crianças, jovens e adultos da nossa rede”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

A programação abordou temas essenciais para o cotidiano das escolas, como a construção coletiva do projeto pedagógico, a gestão democrática, a Carta Regimento, o uso pedagógico dos dados, educação popular e a articulação com as diretrizes curriculares da Rede. A formação também incluiu oficinas e vivências pedagógicas, como a performance “Pedagogia do Riso”, conduzida por Ricardo Gadelha.

“Essa formação é parte de um processo maior de fortalecimento da gestão democrática em nossa rede e o coração do processo de consulta direta. Acreditamos em diretoras e diretores que lideram com escuta, sensibilidade e coragem. Seguiremos juntos nesse caminho de construção coletiva e compromisso com o bem comum”, ressaltou a presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello.

A formação também foi bem recebida pelas equipes gestoras das unidades, que destacaram a importância da troca de experiências e do debate coletivo sobre os rumos da educação pública em Niterói. "Além de poder conhecer as novas direções, é uma oportunidade de discutir sobre educação popular, democracia e participação social de uma forma coletiva. É bem bacana”, disse a diretora geral da E. M. Dom José Pereira Alves, Márcia Romão.

"Essa formação está sendo muito produtiva para mim, com muita troca de ideias para uma gestão democrática e participativa”, pontuou o diretor adjunto da E. M. Honorina de Carvalho, Rodrigo Fernandes.