Niterói: Projeto Orla Viva reinventa o uso da Praia de Icaraí para o lazer nos domingos e feriadosClaudio Fernandes

Publicado 24/07/2025 20:04

Niterói - Música, esporte, sustentabilidade e uma nova utilização da Praia de Icaraí. O projeto Orla Viva, que estreia no domingo (27), vai promover o fechamento da pista da praia junto ao calçadão, no sentido São Francisco. Previsto para acontecer aos domingos, o projeto dura das 7h às 18h e vai contar com shows, programações de dança e teatro, atividades acessíveis para pessoas com deficiência, o Bike Anjo e outros projetos educativos. Ao longo do dia, operadores vão atuar ordenando o trânsito e orientando motoristas e moradores. O projeto é uma realização da Prefeitura de Niterói, através da Administração Regional de Icaraí, a Secretaria Executiva, a Nittrans e a Coordenadoria Niterói de Bicicleta.

A Praia de Icaraí é um dos pontos mais frequentados de Niterói. Além dos turistas, pessoas de todas as regiões da cidade veem esse espaço como um lugar de lazer, esporte, saúde e de construção de laços comunitários. A praia também é um polo importante e acessível para pessoas com deficiência.

“Expandir o uso da Praia de Icaraí é uma demanda antiga da população que sempre quisemos tirar do papel. A orla de Niterói é um cenário privilegiado que preenche a vista de quem passa. A praia é um ponto de convergência de vários públicos que queremos impulsionar o potencial. Todos os dias, famílias, pessoas com deficiência, esportistas, ciclistas e pets frequentam as areias e o calçadão. Dessa forma, ainda estimulamos práticas mais sustentáveis e impulsionamos o comércio local”, explicou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Com a sustentabilidade em foco, cidades do mundo inteiro estão sendo repensadas para priorizar o uso dos espaços por pessoas ao invés de automóveis. No Brasil, Rio e São Paulo são exemplos bem sucedidos de projetos semelhantes ao Orla Viva. A mobilidade urbana atrelada à preservação do meio ambiente já faz parte das políticas públicas da cidade e essa iniciativa reforça esse compromisso. Esse movimento, que ressignifica uma das principais vias de Niterói, impulsiona o uso da bicicleta, as atividades físicas e a presença da população ao ar livre.

Outro destaque do Orla Viva são as atividades que contemplam diversos públicos. O Arte na Rua, promovido pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), apresenta três atrações ao longo do dia: às 8h30, Luciano Mota oferece aula de dança; às 10h, o grupo Lekolé apresenta um musical infantil; e às 15h o grupo Forró Arrumadinho se junta a Karina Pontes num show animado. Além disso, das 8h às 12h, o grupo Bike Anjo realiza mais uma edição do projeto.

Voltado para o público com deficiência, o projeto Praia Sem Barreira, da Coordenadoria Municipal de Acessibilidade, oferece vivências esportivas pautadas pela inclusão. Entre as atividades, acontecerão canoagem, basquete com cadeiras de rodas, vôlei sentado, futebol na areia e mais. A Nittrans e a Coordenadoria Niterói de Bicicleta também vão oferecer barraquinhas com material educativo.

Em prol de complementar o funcionamento do projeto, um esquema de trânsito especial foi planejado para os domingos. A pista da Av. Jornalista Alberto Francisco Torres no sentido São Francisco, no trecho entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Mariz e Barros, estará interditada das 7h às 18h. Com isso, o desvio do tráfego será implantado a partir do Ingá, direcionando os veículos para a Rua Álvares de Azevedo. A circulação no sentido São Francisco será restabelecida a partir da Av. Almirante Ary Parreiras, permitindo a continuidade do trajeto pela Estrada Fróes ou pela Rua Joaquim Távora. A pista da Praia de Icaraí no sentido Centro permanecerá aberta normalmente ao trânsito.

Será proibido o estacionamento de veículos aos domingos, no horário entre 00h e 18h, nos seguintes trechos: Rua Álvares de Azevedo, no trecho entre a Rua Getúlio Vargas e a Rua Gavião Peixoto; Orla de Icaraí, no trecho entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Mariz e Barros; e Rua Ator Paulo Gustavo, no trecho entre a Rua Álvares de Azevedo (lado par - sentido São Francisco) e a Rua Comendador de Queiroz. Agentes de trânsito estarão presentes nos principais acessos e cruzamentos para orientar e controlar o tráfego durante o Orla Viva. A sinalização semafórica também será reprogramada nesses horários para atender ao fluxo com as modificações.