Niterói: Pinguim é resgatado nas areias da Praia de Icaraí - Divulgação

Publicado 24/07/2025 15:50

Niterói – A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal da Prefeitura de Niterói resgatou, nesta quarta-feira (23), um pinguim encontrado na areia da Praia de Icaraí, na altura da reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF), na Zona Sul de Niterói. O animal foi avistado por frequentadores da praia, que acionaram a central 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

O resgate foi realizado por agentes especialmente treinados, que encaminharam o pinguim ao Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, responsável pela reabilitação dessas aves até que estejam prontas para retornar à natureza. Com 12 praias ao longo da sua orla, Niterói recebe, durante o período de migração, pinguins-de-Magalhães vindos da Patagônia chilena e argentina em busca de alimento e águas mais quentes.

“Ao encontrar um pinguim, o ideal é isolar a área e manter distância. Não se deve tentar devolvê-lo ao mar, molhá-lo, colocá-lo no gelo ou alimentá-lo. Se ele saiu da água, é porque está muito cansado ou desnutrido e acaba encalhando em áreas costeiras como Niterói. É fundamental acionar o socorro para garantir o atendimento adequado com pessoal capacitado”, explica o guarda ambiental Felipe Sieczko.

A recomendação da Coordenadoria de Meio Ambiente é acionar o Cisp pelo telefone 153. Os agentes ambientais são capacitados para realizar o resgate de forma segura. Após o atendimento inicial, o animal é encaminhado para reabilitação no Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos.

Esse foi o segundo pinguim resgatado, nesta semana, pela Prefeitura de Niterói. Na segunda-feira (21), os agentes especializados recolheram uma ave na praia de Camboinhas e encaminharam para o Projeto.

Resgate especializado – A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói atua com um protocolo específico para cada tipo de ocorrência envolvendo animais silvestres. Após o chamado, a equipe realiza a captura e avalia as condições físicas do animal. Quando não há ferimentos, ele é reintegrado à natureza. No caso dos pinguins, o protocolo prevê o encaminhamento ao projeto de monitoramento. Já os animais que apresentam ferimentos são levados para instituições parceiras, como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Vargem Pequena; o Centro de Atendimento de Animais Marinhos; o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil, no caso de cobras venenosas.