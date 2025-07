Niterói: Companhia de Limpeza realiza vacinação em colaboradores - Divulgação

Publicado 24/07/2025 19:57

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) promoveu, na última quarta-feira (23), uma ação de vacinação voltada aos seus colaboradores. A iniciativa, realizada na sede da empresa e nos 14 distritos de limpeza urbana, ofereceu imunização contra Influenza e Hepatite B. A atividade integrou a campanha Julho Amarelo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde).

Além da vacinação, os funcionários participaram de uma roda de conversa conduzida pelo professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Dr. Renato Bergallo, preceptor do Programa Médico de Família do Morro do Boa Vista. Acompanhado de seus alunos, o especialista abordou temas como os diferentes tipos de hepatite, formas de contágio, prevenção, sintomas e tratamentos. Também foram distribuídos materiais informativos sobre o tema.

"Trazer a vacinação para dentro da Clin foi uma ação essencial. Sabemos que os postos de saúde estão próximos, mas é no trabalho que as pessoas passam a maior parte do tempo. Levar saúde ao ambiente laboral é fundamental. Nossa roda de conversa foi produtiva, com boa participação e muitos esclarecimentos", destacou Dr. Renato Bergallo.

A ação foi bem recebida pelos colaboradores. Gari há 31 anos, Carlos Eduardo Machado elogiou a iniciativa: "Tomei as duas vacinas. É algo muito positivo para nós, funcionários, que muitas vezes não temos tempo ou nem consciência da importância da vacinação. O trabalho do serviço social da empresa nos incentiva bastante", concluiu.