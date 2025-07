Niterói: campanha de doação de sangue realizada no Hospital Carlos Tortelly foi um sucesso - Lucas Benevides

Niterói: campanha de doação de sangue realizada no Hospital Carlos Tortelly foi um sucessoLucas Benevides

Publicado 24/07/2025 20:21

Niterói - A campanha de doação de sangue realizada pela Prefeitura de Niterói nesta quinta-feira (24), no Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), em parceria com o Hemorio, foi marcada por um forte espírito de solidariedade. Ao longo do dia, funcionários e usuários participaram da ação, realizada no auditório do hospital, sob o lema “Doe sangue. Doe vida”. Ao todo, 46 pessoas compareceram para doar sangue, das quais 31 estavam aptas e puderam realizar a doação.

O diretor do hospital, Ubiratan Ramos, agradeceu o envolvimento de todos, destacou a importância da mobilização e afirmou que pretende realizar novas campanhas. Segundo ele, a iniciativa é aberta a toda a população, não apenas aos profissionais e pacientes da unidade.



“O evento representa um gesto concreto de solidariedade e cuidado com a vida. A doação de sangue é um ato simples, mas de valor imensurável para quem precisa. Receber a equipe do Hemorio em nosso hospital reforça nosso compromisso com a saúde pública e com a mobilização da comunidade em torno de causas que salvam vidas. Cada doador que passou por aqui hoje se tornou parte dessa corrente do bem. Muito obrigado a todos!”, declarou o diretor, que também fez sua doação. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, teve como objetivo reforçar os estoques de sangue e sensibilizar a população sobre a importância da doação regular como um gesto de empatia e cidadania.



A funcionária administrativa Heleine Carlos Maciel foi uma das participantes e destacou o sentimento de contribuir com vidas. “Participar dessa iniciativa é muito importante. Sou doadora desde 2021 e posso afirmar que não há sensação melhor do que poder ajudar a salvar vidas.”



O técnico de enfermagem Jorge Wilson de Matos Neto também participou da campanha e reforçou a importância do ato. “A doação de sangue é vital para que muitos procedimentos sejam realizados. Além disso, é um gesto de solidariedade que faz toda a diferença. Sou doador desde 2019 e posso dizer: vale a pena doar. Essa atitude pode salvar diversas vidas”.