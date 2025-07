Niterói: ações preventivas para a mulher acontecem na ação Dia Delas, realizada pela Prefeitura - Bruno Eduardo Alves

Publicado 24/07/2025 20:17

Niterói - A Prefeitura realiza neste sábado (26) das 8h às 17h, mais uma edição do “Dia Delas”, ação dedicada à saúde da mulher. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Módulos do Programa Médico de Família, com foco na prevenção e no combate ao câncer de colo do útero, além de atividades de conscientização sobre sintomas, tratamentos e vacinação.

“Essa ação é importante para agilizar o atendimento às mulheres de Niterói. É o momento para realizarem exames clínicos e preventivos, além de fazerem testes rápidos e receberem orientações diversas”, disse o prefeito Rodrigo Neves.



Além de orientações e de um acolhimento integral e humanizado, os atendimentos e serviços ofertados incluirão a coleta de exame preventivo (Papanicolau); realização de exame clínico das mamas; solicitação de mamografia; vacinação; e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).



A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, reforçou o convite às mulheres da cidade, salientando a importância do acompanhamento da saúde feminina durante todo o ano, de forma contínua e ampliada. “Cuidar da sua saúde é um ato de amor próprio e de autocuidado, então aproveite este Dia Delas para reforçar esse cuidado. Faça os exames preventivos e busque orientação profissional, pois sua saúde também é prioridade. Reserve esse dia para se olhar com carinho e participar dessa ação em prol da saúde das mulheres em nossa cidade”, disse a secretária.



Para as mulheres entre 25 e 64 anos, é necessário realizar o exame citopatológico (Papanicolau). Se uma lesão precursora for identificada, a paciente será encaminhada para colposcopia — exame ginecológico no qual o colo do útero é analisado com o auxílio de uma lente de aumento e, em seguida, o médico aplica substâncias que ressaltam possíveis alterações na superfície do colo do útero.



O vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família (Vipacaf), Alan Castro, enfatiza a importância dos exames preventivos, que fazem toda a diferença no cuidado com a saúde feminina. “O exame preventivo é seguro, rápido e pode detectar alterações antes que a doença se desenvolva. Mesmo sendo uma doença silenciosa, o câncer de colo de útero pode ser evitado e detectado por meio desse simples exame. Então, aproveite o Dia Delas, procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência e lembre-se: a prevenção é um gesto de coragem e cuidado”, reforçou o vice-presidente.



A diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde), Maria Célia Vasconcelos, convocou as mulheres a participarem desse dia especial de cuidado e bem-estar. "Estamos convocando todas as mulheres para estarem presentes no dia 26, em uma programação especial totalmente voltada para elas. Será um momento de cuidado, com serviços de saúde exclusivos para o público feminino, além de atividades pensadas com foco no bem-estar da mulher. É fundamental que cada mulher compreenda a importância de cuidar da própria saúde. Muitas vezes, são elas as cuidadoras de toda a família e, por isso, precisam de um momento para olhar para si. Venham, participem, esse momento é todo de vocês", afirmou.



Câncer de colo de útero – Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre a população feminina e está relacionada à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV (Papilomavírus Humano), especialmente o HPV-16 e o HPV-18. Por isso, é fundamental reforçar a importância da prevenção.



Público-alvo da vacinação contra o HPV, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde:



– Meninas e meninos de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias);

– Homens e mulheres transplantados;

– Pacientes oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia;

– Vítimas de violência sexual;

– Jovens, de ambos os sexos, de 9 a 26 anos vivendo com HIV/Aids.



Serviço:

Dia Delas