Niterói: Rodrigo Neves vistoriou obras de macrodrenagem em Charitas que vão minimizar alagamentos na região após concluídas - Evelen Gouvêa

Publicado 24/07/2025 20:09 | Atualizado 24/07/2025 20:09

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve, nesta quinta-feira (24), nas obras de macrodrenagem que estão sendo realizadas na bacia A, em Charitas. A intervenção tem como objetivo mitigar os alagamentos no trecho entre o restaurante Chalé e o Cemitério de São Francisco, especialmente nos cruzamentos de sete vias transversais com a Avenida Prefeito Silvio Picanço, área que registra os maiores volumes de água. Com investimento de R$ 13,4 milhões, o projeto é executado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

“Gostaria de agradecer a todos que trabalharam com afinco para cumprir o prazo de duas semanas das interdições. Marcamos esse período durante as férias escolares para mitigar os transtornos ao trânsito e estamos perto de concluir mais essa etapa. Ao todo, vamos implantar 2.000 metros de galerias de águas pluviais. Estamos substituindo uma tubulação de 60 centímetros de diâmetro por galerias de quase três metros que vão multiplicar por quatro a capacidade desse sistema de drenagem que recebe água do maciço do Parque da Cidade. Vamos concluir esse lado da avenida no dia 31 de julho. Na sequência, vamos avançar a obra para a outra faixa”, reforçou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Para viabilizar as obras, a Nittrans interditou temporariamente a pista no sentido Jurujuba e Região Oceânica da Avenida Sílvio Picanço, no trecho entre a Praça do Rádio Amador e o Restaurante Chalé. Com o objetivo de minimizar os impactos no trânsito e manter o fluxo de veículos, uma faixa reversível foi implementada no sentido oposto, permitindo o tráfego de veículos. O trecho da intervenção conta ainda com sinalização adequada para garantir a segurança e reduzir o risco de acidentes.

As equipes da ION já concluíram a instalação das galerias na pista sentido Jurujuba e agora atuam na concretagem da laje de reforço, localizada acima dessas estruturas. Após a secagem do concreto, será possível iniciar a pavimentação da pista. A previsão é de que esta etapa seja concluída até o final de julho. Paralelamente, os trabalhos avançam na requalificação das calçadas e meios-fios.

Antes disso, foram concluídas as escavações para a implantação das galerias retangulares no passeio da Avenida Prefeito Silvio Picanço, nas imediações da Praça do Rádio Amador. O objetivo da obra de macrodrenagem é eliminar os alagamentos durante as chuvas, com foco nos cruzamentos de sete ruas transversais com a Avenida Prefeito Silvio Picanço, área que concentra as maiores vazões de água.

O projeto de macrodrenagem contempla a substituição do sistema atual, que se mostrou insuficiente para atender às necessidades da região. Serão implantadas galerias de águas pluviais retangulares e circulares, dimensionadas conforme os parâmetros técnicos recomendados para reduzir os alagamentos. A maior galeria será retangular, com aproximadamente 500 metros de extensão, 2,75 metros de base e 1,20 metros de altura, e terá o deságue direcionado para a Baía de Guanabara. O investimento total é de R$ 13,4 milhões, com conclusão prevista para o mês de outubro.

Bacia B concluída - Em junho de 2024, a ION finalizou obras de macrodrenagem na região, com a implantação de 390 metros de rede subterrânea na Avenida Prefeito Sylvio Picanço e em ruas adjacentes. Essa intervenção abrangeu uma das cinco bacias da área, especificamente entre as ruas Armando Lopes e Juiz Alberto Nader. Além disso, foram realizadas melhorias como a construção de uma ciclovia no canteiro central e a criação de novas pistas de retorno para veículos em ambos os sentidos. O investimento nessa etapa foi de R$ 7,1 milhões.