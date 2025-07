Prefeito Rodrigo Neves: vistoriando obras em São Francisco - Evelen Gouvêa

Publicado 24/07/2025 20:12

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, fez, nesta quinta-feira (24), uma vistoria às obras de reconfiguração viária no entorno do túnel que liga os bairros de Icaraí e São Francisco. As intervenções estão na fase final, com todos os acessos e faixas de trânsito liberadas. Em São Francisco, foi concluída a nova faixa de rolamento, à esquerda da pista, logo após a saída do túnel. O trecho recebeu ainda serviços de drenagem, requalificação de calçadas e meios-fios, instalação de caixas de ralo, implantação de um canteiro verde nas proximidades da nova faixa e instalação de novas baias de estacionamento ao lado da Neltur. A iluminação pública foi modernizada com a colocação de postes com lâmpadas em LED. As intervenções são executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a nova entrada de São Francisco fica pronta neste fim de semana. “Queria agradecer aos arquitetos, engenheiros e operários que trabalharam intensamente nesse projeto nas últimas semanas para resolver um problema de décadas, que era essa saída da Estrada da Fróes e do túnel de Icaraí para São Francisco. Eram quatro faixas que viravam praticamente duas faixas em frente ao Praia Clube de São Francisco. Agora, com quatro faixas e uma entrada ampla no bairro, resolvemos o funil e aquela retenção que se formava ao longo do túnel da Estrada da Fróes. Ao mesmo tempo, fizemos obras de contenção de encostas, plantamos novas árvores e ipês que vão crescer aqui na chegada de São Francisco, e nova iluminação. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou Rodrigo Neves.

Com essas intervenções, o trecho passa a contar com quatro faixas: duas com destino à Avenida Presidente Roosevelt, rumo à Estrada da Cachoeira; e duas seguindo pela orla no sentido Charitas. A reconfiguração visa reduzir os pontos de retenção de veículos na área e melhorar a fluidez no trânsito. Outro ponto de destaque é a implantação de uma nova curva de acesso à Avenida Presidente Roosevelt para veículos oriundos da Avenida Quintino Bocaiuva. A obra permitirá o fluxo direto, sem necessidade de parada, e envolverá o remanejamento do sinal existente e a adequação da ciclovia para garantir segurança aos ciclistas.

Em Icaraí, as equipes da Prefeitura concluíram as fundações das estacas da ponte que ampliará o cruzamento entre a Avenida Ary Parreiras e as ruas Jornalista Irineu Marinho e Lemos Cunha. No momento, estão sendo instalados os blocos de coroamento. A nova estrutura tem como objetivo facilitar a conversão à esquerda em direção ao bairro de Santa Rosa e melhorar o fluxo viário para quem segue no sentido São Francisco.