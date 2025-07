Raquel Paraquett: relacionamentos de qualidade no setor de arquitetura e design de interiores - Divulgação

Publicado 26/07/2025 13:19 | Atualizado 26/07/2025 14:17

Niterói - Ela não foge de uma boa conversa, adora uma ótima recepção, um jantar com assinatura gastronômica harmonizada, valorizando o bom gosto e o conforto. A relações públicas niteroiense Raquel Paraquett, que desde 2008 trabalha promovendo o relacionamento entre marcas, clientes e eventos na área de decoração e design de interiores, segue “construindo relações estratégicas em arquitetura, design de móveis e interiores — da curadoria de uma mesa posta à articulação de projetos arquitetônicos com mais de mil metros quadrados", diz ela -- que dá o tom do crescimento no setor na cidade quando explica os meandros de seu trabalho, em matéria exclusiva para O DIA Niterói.

O setor é aquecido e emprega muitas mulheres 50+, com ou sem experiência. "Mulheres são sempre bem vindas e a maturidade cai muito bem na nossa área", conta ela. "Todas as empresas de mobiliário possuem, em sua grande maioria, mulheres bem sucedidas de 50+. Existem lojas que possuem chefs de cozinha, por exemplo, que não é nosso meio, mas compõe com ele. O coração de uma casa é a cozinha, então sempre tenho chefs que busquei colocar em eventos e recepções especiais em lojas de decoração. Trabalhei bastante com o Rodrigo Kossatz, e tantos outros nomes, desenvolvendo meu estilo".

Paraquett gosta de trabalhar relacionamento para grupos e mostra olhar atento, enquanto segue estudando e se aprimorando no setor. "A cidade de Niterói tem tradição e grandes nomes na área. De arquitetos a designers de interiores, exportamos para o Brasil e o mundo. A cidade precisa desenvolver ainda mais sua vocação. Serviços como fotografia, buffet e divulgação para otimizar relacionamentos possuem custos, então o setor precisa de bons parceiros para ajudar a movimentar a economia", disse Raquel. "O formato do coletivo de várias marcas é sustentável e virou tendência. A gente atende melhor o cliente, em um espaço democrático, aberto e acolhedor. E Niterói criou escritórios como UP3, Nop, Pkb, Gabriela Ikeda, Henrique Ramalho e tantos outros, que são sucesso. Temos como incrementar o setor em Niterói, que é a segunda do Brasil a ter obras de Niemeyer e é um cartão postal de arquitetura, com as melhores marcas do Brasil estando aqui. Isso tudo envolve turismo e negócios, já que temos espaços fantásticos para se realizar feiras de negócios. Todo o mercado local se mantem sozinho, com mais de mil escritórios ativos, que geram empregos e estágios. Se houvessem parcerias público-privadas, poderíamos avançar ainda mais", conclui.

TRAJETÓRIA -- "Comecei com o Marcelo Reis Braz, vim da área comercial e passei por este trabalho, que foi uma verdadeira escola. Passei pela Todeschini, Way Design. Mas me descobri fazendo relacionamento, então me desenvolvi nesta área. Sou uma apaixonada pelo setor, porque não tem como não se apaixonar pelo trabalho de Ricardo Campos, Aparecida Barreto, Alexandre Magno e Bruno Madeira, por exemplo. Saí um pouco do mercado, voltei fazendo jantares harmonizados, workshops de gastronomia e aí chegou a pandemia da Covid 19. Um grupo de São Paulo me chamou para o Núcleo Fluminense de Niterói, para onde voltei através do Clube Casa, e segui fazendo o relacionamento entre arquitetos e fornecedores. Trocamos muito, mostrei sobre Niterói e Rio de Janeiro enquanto com eles aprendia sobre a máquina profissional", contou ela, relembrando que teve carta branca para criar e fazer. tudo do seu jeito. "Sigo até hoje me arriscando, e me relaciono com os grupos do setor na cidade de forma saudável", explica Raquel, que pode ser encontrada no Coletivo Design (Rua Tavares de Macedo, 90, Icaraí).

Linha do Tempo da Decoração em Niterói

Anos 1980–1990

A designer de interiores Helena Costa se destaca pelo trabalho sofisticado e visionário.

O arquiteto Ricardo Campos marca presença em grandes projetos comerciais, contribuindo para a transformação urbana da cidade.

2003

Fundação do Núcleo Fluminense de Decoração (NFD), integrando lojistas, arquitetos e designers, e fortalecendo o mercado local.

2005

Estreia da Casa Design Niterói, principal mostra de interiores da cidade, revelando talentos e inserindo Niterói no circuito estadual de design.

2009

Criação do CADN – Clube de Arquitetura e Design de Niterói, com foco na valorização profissional e no relacionamento entre marcas e criadores.

2010–2020

Período de expansão: surgem novas lojas, escritórios e fornecedores. Niterói se firma como referência em projetos de alto padrão.

2025

A cidade conta com mais de 700 empresas e escritórios atuantes nos segmentos de arquitetura, design de interiores e decoração, consolidando-se como polo criativo e referência regional.