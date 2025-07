Mostra Criaturas, de Lucia Costa: bate papo grátis com a artista na Sala Jose Cândido de Carvalho - Divulgação

Mostra Criaturas, de Lucia Costa: bate papo grátis com a artista na Sala Jose Cândido de CarvalhoDivulgação

Publicado 26/07/2025 13:36

Niterói - A Sala José Cândido de Carvalho está com a exposição Criaturas, de Lucia Costa, em cartaz e irá fazer na próxima terça-feira (29), de 15h às 17h, com entrada franca, um bate papo com a artista.

Com curadoria de Desirée Monjardim, a mostra, que fica em cartaz até 15 de agosto, explora a inquietante estranheza perturbadora constituinte e escondida do eu através de formas retiradas de moldes de roupas.

Carioca, mas niteroiense por adoção, Lucia Costa nasceu em 1961 e é artista visual multimídia há mais de 20 anos. É formada em Design de Interiores (2013) pela Arquitec Escola de Arte e Design de Campinas-SP e Estilismo (1996) pela Escola de Moda Cândido Mendes no Rio de Janeiro.

A artista vem participando de exposições no Brasil e no exterior, com trabalhos em diversas coleções particulares. Participou na exposição coletiva na Pinacoteca de Luxemburgo como finalista do Luxembourg Art Prize 2018, recebeu Menção Honrosa no ART MATTERS 3 da Galerie Biesenbach em Colônia (Alemanha) e foi selecionada na 14 a Grande Exposição de Arte BUNKYO em São Paulo (Brasil).

Em suas obras - sejam elas pinturas, desenhos, fotocolagens, esculturas em papel ou instalações - encontramos volumes, blocos de cor, geometrização de formas e visões espaciais particulares… em uma linguagem influenciada principalmente pelo Construtivismo. Na sua pesquisa artística explora as memórias, os afetos e as afinidades escondidas nas paisagens imaginárias criadas através de volumes de cor em diversos materiais e técnicas.

A artista tem trabalhos em coleções particulares no Brasil e exterior, em cidades como Pavia (Itália), Luxemburgo, Barcelona, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

SERVIÇO:

Exposição 'Criaturas', de Lucia Costa

Curadoria: Desirée Monjardim

Assistente de curadoria: Lina Ponzi

Bate Papo com a Artista: Terça-feira, dia 29 de Julho de 2025, às 15h

Visitação: até 15 de agosto de 2025 - 2ª a 6ª, das 9h às 17h

Classificação indicativa: Livre

Valor: Entrada Gratuita

Local: Sala José Cândido de Carvalho

Endereço: Rua Presidente Pedreira, 98. Ingá, Niterói