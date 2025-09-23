Gabrielzinho do Irajá: atração no CandongueiroMichelle Beff
Projeto Tocando Meu Candongueiro festeja partido alto
Sambistas Gabrielzinho de Irajá, Fernando Procópio e Marquinho China são destaques da roda grátis, no Rio do Ouro
Setembro Instrumental é atração especial no Theatro Municipal
Evento, gratuito promete levar ao público o melhor da música instrumental produzida na cidade
Prefeitura lança terceira fase do Programa Qualificar
Nova etapa oferece 180 vagas gratuitas em cursos de formação profissional, com auxílio-transporte e parceria com o Senac RJ
Contos na Varanda recebe Hora da Leitura no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno
Evento incentiva o hábito da leitura entre crianças e jovens
São Gonçalo realiza mais um leilão de veículos
Pregão acontece no dia 7 de outubro de forma online
Valerie Lu canta 100 anos de canções francesas na Sala Nelson
A canção francesa tem impacto internacional significativo, inspira e influencia a cena musical global
