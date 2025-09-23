Gabrielzinho do Irajá: atração no Candongueiro - Michelle Beff

Publicado 23/09/2025 18:16

Niterói - No próximo sábado (27), às 20h, o Candongueiro abre as portas para festejar o partido alto, com entrada franca, no Rio do Ouro, em Niterói. Gabrielzinho de Irajá, Marquinho China e Fernando Procópio são as atrações do projeto Tocando o Meu Candongueiro. O diretor artístico do Candongueiro, o músico Ivan Mendes, diz que o objetivo é divulgar a força do partido alto, do samba-enredo e do samba de terreiro como matrizes do Estado do Rio.

Gabrielzinho de Irajá gosta de se apresentar como cantor de samba de raiz e versador, desde novinho. Cria de Pilares e do Cacique de Ramos, o cantor e compositor Marquinho China também é professor de história e conhecedor do samba de terreiro. Da quarta geração de uma família de sambistas ligados à Portela e ao Império Serrano, Fernando Procópio compõe conectado com às mudanças sociais e de olho nos jovens. Para os três, é uma alegria celebrar o partido alto em Niterói.

A roda deste sábado vai marcar também a comemoração do recente reconhecimento oficial do Candongueiro como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio. Essa será a segunda edição do projeto Tocando Meu Candongueiro: Salvaguarda do Samba do Estado do Rio de Janeiro, que tem fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, e é uma realização do Campus Avançado e do Candongueiro, com assessoria de produção da Realize Cultura.

A retirada dos ingressos pode ser feita através do Sympla. O Candongueiro fica na Rodovia Prefeito João Sampaio, 1154 (@candongueiro.oficial).