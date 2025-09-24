Niterói: "Reconhecimento é gratificante, sobretudo pela trajetória da gestão pública de Niterói nos últimos anos", disse Rodrigo Neves - Evelen Gouvêa

Niterói: "Reconhecimento é gratificante, sobretudo pela trajetória da gestão pública de Niterói nos últimos anos", disse Rodrigo NevesEvelen Gouvêa

Publicado 24/09/2025 08:39

Niterói – A cidade de Niterói foi eleita a terceira cidade mais inteligente do Brasil e a segunda mais bem colocada da Região Sudeste no Ranking Connected Smart Cities 2025, elaborado pela consultoria Necta. A cidade também foi premiada com o primeiro lugar em Economia e Finanças. O novo Ranking Connected Smart Cities 2025 mapeou todas as cidades brasileiras para identificar aquelas com maior potencial de desenvolvimento, com recortes regionais e por eixo temático.

As primeiras cidades colocadas no ranking nacional são Vitória, Florianópolis, Niterói, São Paulo e Curitiba. Niterói é o único município que não é capital. “Esse reconhecimento é gratificante, sobretudo pela trajetória da gestão pública de Niterói nos últimos anos. É resultado da dedicação de muitos servidores, um trabalho sério, planejado e contínuo que temos realizado para transformar nossa cidade em um lugar mais moderno, inovador e sustentável", afirmou Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, que recebeu o prêmio nesta terça-feira (23), em cerimônia em São Paulo. Ele estava acompanhado pelo secretário Executivo, Felipe Peixoto, e da secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício.



"Estar entre as cidades mais bem colocadas do país no Ranking Connected Smart Cities mostra que estamos no caminho certo. Investimos em planejamento urbano, inovação, tecnologia, sustentabilidade e gestão fiscal responsável para garantir qualidade de vida para a população e atrair novos investimentos. Niterói é hoje referência nacional em desenvolvimento inteligente e transformação digital — com todos os bairros conectados ao 5G, por exemplo, e sistemas como o SIGeo, de gestão da geoinformação — e esse resultado é motivo de orgulho para todos nós que acreditamos e trabalhamos por uma cidade cada vez melhor. Ao mesmo tempo, aumenta nossa responsabilidade de avançar ainda mais. Governar é uma corrida sem linha de chegada”, destacou ele.

Nova versão do Ranking

Niterói vem subindo posições de forma consistente desde a primeira edição do Ranking Connected Smart Cities, em 2015, quando ficou em 17º lugar geral. Em 2020, o município já ocupava a 11ª posição e, em 2023, alcançou o 5º lugar geral, além do 1º lugar entre cidades de 100 mil a 500 mil habitantes e também em Governança. A edição de 2025 marca uma reformulação da Plataforma Connected Smart Cities, alinhada à visão de promover cidades sustentáveis, resilientes e inovadoras até 2035. Para definir as 100 cidades brasileiras mais inteligentes, o ranking Connected Smart Cities considera 75 indicadores divididos em 13 áreas temáticas, como economia e finanças, meio ambiente e mudanças climáticas, habitação e planejamento urbano, mobilidade urbana, energia e educação, entre outros. Para a maior parte desses indicadores, a base da avaliação são quatro normas ISO ligadas a serviços urbanos e qualidade de vida, cidades inteligentes, cidades resilientes e métricas de ESG.

Outra novidade é a parceria com a SPIn – Soluções Públicas Inteligentes e a Scipopulis, que reforçam a expertise em planejamento urbano e mobilidade. O ranking também passa a contar com uma metodologia de ponderação aprimorada e com a plataforma Plancity, que oferece visualização interativa dos dados para gestores públicos.

Niterói apresenta soluções em tecnologia e mobilidade no Cidade CSC

Além de ser destaque no Ranking Connected Smart Cities 2025, a Prefeitura de Niterói participa como expositora em dois estandes do Cidade CSC – Conectando Cidades Inteligentes, Mobilidade Urbana e Transformação Digital, que acontece de 23 a 25 de setembro, em São Paulo. Um deles apresenta as soluções tecnológicas aplicadas à segurança pública, dentro da política municipal de prevenção e monitoramento. O outro destaca o sistema de bicicletas compartilhadas Nitbike, referência em mobilidade urbana sustentável. O evento, que deve reunir mais de 8 mil participantes no Expo Center Norte, integra quatro grandes encontros nacionais voltados à inovação urbana, mobilidade, aviação e transformação digital. A presença de Niterói reforça o protagonismo do município no debate sobre o futuro das cidades inteligentes, humanas e sustentáveis no Brasil.

