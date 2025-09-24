Niterói: o empreendedor local Pedro Bonelli tem longa trajetória na noite e na gastronomia da cidade - Gabriel Suarez

Niterói: o empreendedor local Pedro Bonelli tem longa trajetória na noite e na gastronomia da cidadeGabriel Suarez

Publicado 24/09/2025 09:00

Niterói -- Que a cidade de Niterói é um celeiro de talentos em diversos setores, é indiscutível. A cidade que nos deu nomes como o apresentador André Marques, a cantora Zélia Duncan e o humorista Paulo Gustavo sempre esconde atrás de suas águas, nomes de destaque na engenharia, arquitetura, medicina, turismo e empreendedorismo.

Se você morou em Niterói nos últimos 20 anos, com certeza já frequentou alguma noitada que ele produziu, já comprou roupa em sua multimarcas, foi a algum projeto de moda ou de gastronomia que ele fez, leu alguma das colunas assinada por ele no extinto jornal O Fluminense, ou foi a inaugurações e lançamentos em que ele convidava e assinava a lista. Estamos falando de Pedro Bonelli, publicitário, produtor de eventos e empreendedor há quase 25 anos.



Bonelli começou de forma profissional ao acaso quando, ao ajudar os amigos Claudia e Ney Caldas em uma noite, na época donos da boate Touche, na Praia de Icaraí, acabou recebendo o convite para atuar como

host da casa. Isso era agosto de 2002. Na então agitada vida noturna da cidade, Bonelli produziu em diversas casas de Niterói -- como o Waxy Pub, Goa, La Vie e Boate Casa, entre outras. Em seguida, em 2003, veio sua primeira inauguração: a loja Levi's no Plaza Shopping. Depois disso travalhou na inauguração e divulgação de diversas outras lojas, dos mais diferentes segmentos, que chegam a dezenas delas, como Le Lis Blanc, Foxton, Farm, GAP, Bodytech, Monte Carlo, Ateen, Temakeria & Cia, Jappa da Quitanda.



Mas não era só isso. Bonelli sempre gostou de criar projetos diferenciados para cidade. Foi assim com a Praça Radio Amador quando, em 2014, levou para lá três edições do Festival Veggo, o primeiro festival 100% vegano do estado do Rio. Hoje o espaço é referência na cidade e usado como local para shows e eventos. Já no Reserva Cultural, em 2017, produziu o Coletivo Nova Bossa - de mesmo nome de sua multimarca masculina, cuja loja existiu entre 2005 e 2006, no Center Icarai, e reunia cerca de 40 marcas de novos criadores da cidade e arredores. E ainda teve a versão dono de restaurante: no pós-pandemia reproduziu as famosas pizzas da Grita Di Capri, com receitas herdadas da família, e abriu a Grutinha Delivery, entre 2020 e 2021.

Pedro Bonelli não pára. Está sempre inovando, produzindo e empreendendo. Recentemente Pedro assumiu a sociedade no Boa Praça Niteroi, marca do grupo Alifenino, um dos maiores do país, onde vem inovando e exaltando os músicos da cidade na programação musical diária da casa. Tanto que, com sua projeção, também expandiu seus projetos para o Rio de Janeiro, onde atua como sócio das noites de quinta-feira no Bosque Bar, além de assinar festas como a Elaia, One More Time e INC

EVENTO EXALTA CHEFS DA GASTRONOMIA - Esse fim de semana, dias 27 e 28 setembro, das 12h às 22h, Pedro Bonelli faz um dos seus grandes projetos de rua. O Chefs na Praça invade a Nossa Senhora da Paz, no coração de Ipanema. E o projeto ele assina junto ao chef Elia Schramm, a frente do Babbo e do

Francese, e de Patrick Szlarcz, do Jappa da Quitanda, onde eles levam os principais restaurantes de chefs renomados para apresentar suas criações na praça a preços populares, com muito samba e música brasileira. Além dos DJs Jota, Camilla Brunetta e JG & Victor, no sábado, haverá show do grupo Casa de Marimbondo. Já no domingo, o show será ddo Sambotica. Vale anotar na programação e conferir. A entrada é gratuita.