Niterói: o empreendedor local Pedro Bonelli tem longa trajetória na noite e na gastronomia da cidadeGabriel Suarez
Bonelli começou de forma profissional ao acaso quando, ao ajudar os amigos Claudia e Ney Caldas em uma noite, na época donos da boate Touche, na Praia de Icaraí, acabou recebendo o convite para atuar como
host da casa. Isso era agosto de 2002. Na então agitada vida noturna da cidade, Bonelli produziu em diversas casas de Niterói -- como o Waxy Pub, Goa, La Vie e Boate Casa, entre outras. Em seguida, em 2003, veio sua primeira inauguração: a loja Levi's no Plaza Shopping. Depois disso travalhou na inauguração e divulgação de diversas outras lojas, dos mais diferentes segmentos, que chegam a dezenas delas, como Le Lis Blanc, Foxton, Farm, GAP, Bodytech, Monte Carlo, Ateen, Temakeria & Cia, Jappa da Quitanda.
Mas não era só isso. Bonelli sempre gostou de criar projetos diferenciados para cidade. Foi assim com a Praça Radio Amador quando, em 2014, levou para lá três edições do Festival Veggo, o primeiro festival 100% vegano do estado do Rio. Hoje o espaço é referência na cidade e usado como local para shows e eventos. Já no Reserva Cultural, em 2017, produziu o Coletivo Nova Bossa - de mesmo nome de sua multimarca masculina, cuja loja existiu entre 2005 e 2006, no Center Icarai, e reunia cerca de 40 marcas de novos criadores da cidade e arredores. E ainda teve a versão dono de restaurante: no pós-pandemia reproduziu as famosas pizzas da Grita Di Capri, com receitas herdadas da família, e abriu a Grutinha Delivery, entre 2020 e 2021.
Francese, e de Patrick Szlarcz, do Jappa da Quitanda, onde eles levam os principais restaurantes de chefs renomados para apresentar suas criações na praça a preços populares, com muito samba e música brasileira. Além dos DJs Jota, Camilla Brunetta e JG & Victor, no sábado, haverá show do grupo Casa de Marimbondo. Já no domingo, o show será ddo Sambotica. Vale anotar na programação e conferir. A entrada é gratuita.
