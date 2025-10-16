Niterói: Cidade vai sediar nos dias 7 e 8 de novembro o maior encontro dos 30 anos de história da Comaderj - Evelen Gouvêa

Niterói: Cidade vai sediar nos dias 7 e 8 de novembro o maior encontro dos 30 anos de história da ComaderjEvelen Gouvêa

Publicado 16/10/2025 12:20

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu nesta quarta-feira (15) a diretoria da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro e Outros (Comaderj), para anunciar o maior encontro já realizado pela instituição em seus 30 anos de história. O evento será nos dias 7 e 8 de novembro, no Caminho Niemeyer, no Centro.

“Estamos recebendo a diretoria da Comaderj, que reúne os pastores da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de outros estados. Nós cedemos o Teatro Popular, no Caminho Niemeyer, para que esse grande evento evangélico possa ser realizado. Sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe o encontro dos pastores da Assembleia de Deus em nossa cidade”, disse o prefeito.

A Comaderj congrega atualmente quase quatro mil pastores e igrejas em todos os municípios fluminenses e em outros estados. Niterói vai sediar a primeira Assembleia Ordinária da instituição, com representantes de todo o país. O presidente da Comaderj, pastor Jonas Francisco de Paula, fez uma oração durante o encontro e agradeceu o apoio do prefeito à realização do evento.

"Estamos muito felizes de Niterói sediar a Comaderj e agradecemos a acolhida que nos foi dada. Desejamos que o evento seja um sucesso”, declarou o presidente da Convenção.

O pastor Alexandre Raposo, morador de Niterói e uma das lideranças da Assembleia de Deus no estado, ressaltou o apoio da Prefeitura às demandas da comunidade evangélica.

“A administração municipal tem demonstrado ser uma parceira fundamental da comunidade evangélica, proporcionando espaços, estabelecendo parcerias e garantindo o atendimento das necessidades da igreja pelo poder público”, agradeceu Raposo.