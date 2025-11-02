Niterói: Guarda Municipal de Niterói prende homem por furto no Centro - Divulgação

Publicado 02/11/2025 18:37

Niterói - Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal de Niterói, da Secretaria de Ordem Pública, resultou, na manhã deste sábado, na detenção de um homem suspeito de furtar um botijão de gás de um caminhão da empresa Supergasbras, na região da Cantareira, no Centro da cidade.

Uma equipe da Guarda realizava patrulhamento preventivo na Praça JK quando recebeu, via Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), o informe sobre o furto. O suspeito foi localizado e abordado pelos agentes, que prestaram apoio aos guardas municipais.

O homem foi encaminhado à 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o caso foi registrado.

A operação faz parte das ações permanentes da Prefeitura de Niterói voltadas à prevenção de roubos, furtos e manutenção do ordenamento urbano, com foco em ampliar a sensação de segurança no Centro da cidade.