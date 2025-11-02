Niterói: Elba Ramalho e Geraldo Azevedo fizeram show em São Francisco - Evelen Gouvêa

Publicado 02/11/2025 18:42

Niterói – A Praia de São Francisco ficou lotada neste sábado (1º), dia que marcou a abertura das comemorações pelos 452 anos de Niterói. Mais de dez mil pessoas se emocionaram, dançaram e cantaram com Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, no espetáculo “Um encontro inesquecível”, em mais uma edição do Circuito Quatro Estações da Música. A apresentação, com entrada franca, foi organizada pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Gestão de Eventos, com apoio da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e patrocínio da Águas de Niterói. O show de abertura foi do cantor João Ramalho, que traz a música no DNA: é filho de Zé Ramalho e Amelinha.

Antes de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo subirem ao palco, a dupla recebeu, no camarim, o prefeito Rodrigo Neves. Acompanhado pela secretária das Culturas, Júlia Pacheco, pelo secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz, e pela presidente da FAN, Micaela Costa, o prefeito destacou os investimentos de Niterói em projetos culturais, como o Programa Aprendiz Musical, e o quanto essas iniciativas contribuem para reduzir os índices de violência na cidade e proporcionar mais qualidade de vida.

“Estamos muito felizes com a presença de vocês. É sempre uma alegria ver a nossa cidade vibrante, com os polos gastronômicos repletos e celebrando a música e a cultura”, disse Rodrigo Neves. “Aqui, investimos muito em cultura. O Aprendiz Musical, por exemplo, é o maior programa de iniciação musical do Brasil: são dez mil alunos aprendendo música nas escolas. Essas crianças não se envolvem com o crime, e isso se reflete nos resultados da cidade”, acrescentou.

Elba Ramalho observou que a arte faz a diferença na vida das pessoas.

“Eu mesma digo que, se não fosse a arte, talvez tivesse tomado outro rumo. A gente passa por muitas coisas quando é muito jovem”, contou ela.

Mais tarde, no palco, Elba elogiou Niterói:

“Gostei do que vi aqui. Moro há anos no Rio de Janeiro e sei a diferença. Vim para o show pela praia, vi as pessoas caminhando, jogando bola, um clima bacana. Parecia João Pessoa”, disse.

Sobre o show

Amigos há cerca de 40 anos, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo mostraram a sintonia pessoal e profissional em uma noite recheada de sucessos. A viagem musical incluiu “Dia Branco”, “Chão de Giz”, “Dona da Minha Cabeça”, “Espumas ao Vento”, “Anunciação”, “De Volta pro Aconchego”, “Festa do Interior”, “Frevo Mulher” e “Banho de Cheiro”, entre outras. Elba ainda recebeu dois convidados: João Ramalho e o pernambucano Ayrton Montarroyos, que se tornou conhecido em todo o país ao ser um dos finalistas da edição de 2015 do programa The Voice Brasil.

A atração de abertura desta edição do Circuito Quatro Estações da Música também foi especial: João Ramalho é filho de dois ícones da música brasileira — Zé Ramalho e Amelinha. Nascido em Fortaleza, ele se mudou para Niterói na adolescência, onde montou a banda JPG, em atividade há mais de uma década. Ele embalou a plateia com canções autorais, como “Merci”, e sucessos de outros artistas, como “Borbulhas de Amor”, conhecida na voz de Fagner.

O Circuito Quatro Estações da Música também teve a participação de comerciantes do polo cervejeiro de Niterói e do polo gastronômico de São Francisco.