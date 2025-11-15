Niterói - O dia do aniversário de Niterói é 22 de novembro, mas a festa se estende por todo o mês. Neste fim de semana, é tempo de brindar aos 452 anos da cidade. Desta sexta (14) a domingo (16), o Mercado Municipal recebe a terceira edição do festival Niterói Cervejeiro, que reúne música, cerveja artesanal e gastronomia. O evento, promovido pela Prefeitura, em parceria com a Comissão Niterói Cervejeiro, tem entrada franca. O público poderá assistir a artistas como Cláudio Zoli, Taryn Szpilman, Jota.pê, Paulinho Guitarra e Gui Schwab, entre outros.
Nesta sexta-feira (14), haverá shows com Soulshine Jam Band, que anima o público com muito groove e improviso; na sequência, a banda niteroiense Roque Abílio promete não deixar ninguém parado com seu rockabilly; quem encerra a noite é Cláudio Zoli, conhecido pelos sucessos “Noite do prazer”, “À francesa”, “Felicidade urgente” e “Cada um, cada um (A namoradeira)”. Nos intervalos, tem DJ Pinaud.
No sábado (15), a dupla Almar mostra seu som orgânico a partir das 13h; a banda de rock Rainha da Noite se apresenta às 15h; Mariana Volker mistura MPB, pop e rock, às 17h; o cantor e compositor Sávio é a atração às 19h; na sequência, tem a pernambucana Joyce Alane, às 21h, e o vencedor do Grammy Latino Jota.pê, às 23h. A DJ Taia Pitaia comanda o som nos intervalos.
No domingo (16), a música começa mais cedo, ao meio-dia, com a banda Old Stones, que faz um tributo aos Rolling Stones; o guitarrista Ricardo Giesta sobe ao palco às 14h, seguido pela cantora Taryn Szpilman, às 16h, e Paulinho Guitarra e Gui Schwab, às 18h. O blues de Nanda Moura é o destaque às 20h15, e quem encerra a festa é a banda Estação 80, às 22h15, com Sylvinho Blau-Blau e Marcos Sabino. O DJ Guilherme Mello é a atração nos intervalos.
O festival Niterói Cervejeiro abre às 11h no sábado e no domingo. Serão vendidos no evento mais de cem rótulos de cervejas artesanais, de produtores como Pura Seiva, Cervejaria Máfia, UNA, Fractal Brewery, Cervejaria Masterpiece e Noi. Na culinária, destacam-se a Creperia Municipal, os sanduíches com linguiça defumada do Bar da Mahi, petiscos e hambúrgueres do Bar da Máfia e os croquetes do UNA Gastronomia. Para as crianças, haverá uma área especial, de graça e com monitores.
A entrada no evento é gratuita, mas os organizadores pedem que cada pessoa leve um quilo de alimento não perecível. As doações serão entregues ao Banco de Alimentos de Niterói. O Mercado Municipal de Niterói fica na Rua Santo Antônio 53, no Centro.
