Niterói: LD faz show na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Niterói: LD faz show na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação

Publicado 15/11/2025 13:37

Niterói - Dando continuidade ao projeto Novembro Negro, a Sala Nelson recebe no dia 16 de novembro (domingo), o primeiro stand-up do influenciador LD, "Acima dos 20".

Prepare-se para rir, se identificar e sair se sentindo um fenômeno. LD, o influenciador que conquistou a internet com bordões como “Sensação de poder” e o icônico “Tchê-tchê”, agora sobe aos palcos com seu primeiro show de stand-up: Acima dos 20.



Com seu humor afiado, linguagem atual e aquele toque de autoestima lá em cima, LD transforma situações do dia a dia em piadas que todo mundo entend e ninguém esquece. “Acima dos 20” é mais que um show de comédia: é um espelho bem-humorado da vida adulta, da correria, dos perrengues e, claro, dos momentos em que a gente se sente inabalável (ou pelo menos tenta).



Entre zoeiras, reflexões e risadas garantidas, LD traz ao palco a mesma energia que já conquistou milhões nas redes. É o tipo de show que faz você sair dizendo “tchê-tchê” no meio da rua sem nem perceber.



Acima dos 20 é para quem cresceu, mas não deixou de se divertir. Para quem vive entre boletos e B.O.s, mas ainda acredita no brilho próprio. Para quem sabe rir de si mesmo e quer fazer isso ao lado de LD, ao vivo.



SERVIÇO