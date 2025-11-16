Niterói: novo módulo reúne as equipes dos antigos Preventório I e Preventório II, e vai beneficiar quase 10 mil usuáriosDivulgação
“Eu queria aqui agradecer a paciência dos moradores do Preventório. Foram 4 anos sendo atendidos em Jurujuba, mas vocês confiaram e eu cumpro o que prometo. Teremos aqui os nossos melhores agentes comunitários de saúde, auxiliares, enfermeiros, médicos e dentistas. Será o melhor Médico de Família de Niterói. Viva o Preventório, viva Niterói e viva os profissionais e a saúde de Niterói”, celebrou o prefeito.
Apenas em 2025, as unidades do Preventório I e II realizaram 11.977 atendimentos, 20.035 procedimentos, 5.271 doses de vacina e 6.414 mil visitas domiciliares, demonstrando a importância do serviço para a população local.
A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows enfatiza que a entrega consolida o investimento da Prefeitura na ampliação e modernização da rede de Atenção Primária à Saúde do município.
“A gente vive agora, de novo com o prefeito Rodrigo, um novo marco, uma nova era, porque a gente está dando um outro salto, num olhar do novo Médico de Família e da assistência da saúde com um todo. O prédio é lindo, mas o que tá dentro dele é melhor. A gente tem um passado lindo, mas a gente tem um futuro brilhante”, destacou a secretária.
A diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcellos, que participou da implantação do Médico de Família em Niterói, nos anos 1990, se emocionou e relembrou a trajetória do programa na cidade.
“Essa é a história das nossas comunidades, é a implantação de um modelo revolucionário de atenção, com uma equipe de saúde da família e que hoje virou modelo para o país inteiro. Nós começamos aqui na nossa cidade heroica, no Morro do Preventório. Então isso aqui é a retomada de um território. Seremos, também, uma unidade voltada para a preparação dos médicos de família e de residentes. Seremos um polo formador”, destacou Maria Célia.
Dona Conceição, presidente da Associação de Moradores do Preventório, comemorou a conquista.
“A comunidade precisava de um lugar que atendesse a tudo e a todos. Eu estou muito feliz, hoje eu tenho um local na comunidade para tratar até os meus dentes. A cidade de Niterói faz aniversário e o Preventório ganhou um presente. Muito obrigada", completou.
Gerida pela Fundação de Saúde de Niterói (FeSaúde), a unidade contará com quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família e duas de saúde bucal, totalizando 7 médicos, 5 técnicos de enfermagem, 8 agentes comunitários de saúde e 4 profissionais odontológicos. O módulo complementa o atendimento com o apoio de uma equipe multiprofissional, incluindo fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, pediatra, ginecologista, fonoaudiólogo e farmacêutico, garantindo um cuidado integral e humanizado à população.
