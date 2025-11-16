Niterói: MAC e Ilha da Boa Viagem recebem visitas de estudantes da rede municipal de ensino - Divulgação

Publicado 16/11/2025 07:45

Niterói - Um grupo de estudantes da Escola Municipal Júlia Cortines, em Icaraí, visitou o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a Ilha da Boa Viagem na manhã de quinta-feira (13/11), participando do projeto “Circuito da Cidade”. A atividade contou com o acompanhamento das professoras Anna Beatriz Américo e Symone Mesquita.

O Circuito da Cidade é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, realizada pela Secretaria de Educação, com apoio da Secretaria das Culturas, da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e da Neltur. O projeto leva crianças da Rede Municipal de Educação para conhecer os equipamentos turísticos da cidade.

Os estudantes, com idades entre 9 e 11 anos, participaram de visitas guiadas, conduzidas por profissionais de Turismo da Neltur, que compartilharam informações sobre a história da Ilha da Boa Viagem e detalhes sobre a arquitetura e importância cultural do MAC. Para muitos alunos, essa foi a primeira oportunidade de conhecer esses espaços.

A diretora de Turismo da Neltur, Fábia Trentin, que acompanhou o grupo, destacou que o Circuito da Cidade integra os atrativos turísticos ao aprendizado escolar, ampliando as possibilidades pedagógicas.

“Integrar o conteúdo da sala de aula aos nossos atrativos é fundamental. História, arte, sustentabilidade, há uma infinidade de temas que podem ser explorados. Muitas vezes, um simples vidro de proteção do MAC representa um ‘muro social’. Este projeto nos permite desconstruí-lo, possibilitando que as crianças conheçam, sintam e desenvolvam pertencimento à cidade. Essas atividades contribuem para o desenvolvimento social e emocional dos alunos. Ao se perceberem recebendo visitantes, eles podem até se tornar Embaixadores do Turismo, fortalecendo a inclusão e o engajamento da comunidade”, afirmou.

A professora Symone Mesquita ressaltou que o projeto proporciona inclusão social e amplia horizontes para alunos que, até então, não se viam pertencentes a esses espaços.

“O ganho social é enorme. Muitas famílias não se sentem à vontade em ambientes como museus e, às vezes, até evitam a visita por acharem que aquele espaço não é destinado a elas. Quando realizamos essa ruptura por meio de uma aula externa, os alunos levam o conhecimento para casa e compartilham com a família. Isso gera um impacto positivo para toda a comunidade, não apenas para a turma”, explicou a Prof. Symone.

A professora Anna Beatriz Américo destacou que, apesar de morarem em Niterói, muitos alunos nunca haviam visitado os principais pontos turísticos da cidade.

“Abraçamos a ideia porque ela faz parte de um caminho natural para conhecê-la. Pretendemos visitar todos os prédios do Caminho Niemeyer e, assim, ampliar o conhecimento dos alunos sobre a história local, Niemeyer e os espaços públicos que eles poderão frequentar novamente com seus familiares”, disse a Prof. Anna.

A aluna Sara Franco Santos, de 11 anos, contou que aprendeu brincando e caminhando ao mesmo tempo. Ela já havia visitado o MAC uma vez, mas conheceu a Ilha da Boa Viagem pela primeira vez, ouvindo atentamente as explicações do Monitor sobre um dos patrimônios histórico-culturais, turísticos e religiosos mais importantes de Niterói.