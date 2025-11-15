Niterói: ao lado do Dj Pinaud, George Israel se apresenta no Solar do Jambeiro - Marcos Samerson

Niterói: ao lado do Dj Pinaud, George Israel se apresenta no Solar do JambeiroMarcos Samerson

Publicado 15/11/2025 13:48

Niterói - Domingo, 16 de novembro é dia do projeto cultural Feira Raízes do Jambeiro, evento que já se consolidou na cidade e acontece em todo terceiro domingo de cada mês.



O evento trata-se de uma feira de economia solidária, com alimentos e bebidas artesanais, produtos orgânicos, teremos tb venda de livros, além de uma programação artística e cultural diversa.



A feira busca criar um espaço de encontro entre diferentes saberes, culturas e iniciativas, valorizando as raízes culturais de Niterói e seu entorno, e fomentando o consumo consciente, a convivência comunitária e o apoio a pequenos produtores, artistas e coletivos locais.



A programação conta com atrações musicais a cada edição, com destaque fixo para o Circuito de Rodas de Choro, além de outras performances que variam mensalmente. Essa edição contará com o grupo Flor do Samba, Dj Pinoud com Jorge Israel e com a roda de conversa Leia Mulheres.



Leia Mulheres - Rodas de conversas mensal com o objetivo de compartilhar a leitura de obras escritas por mulheres. Dessa vez com a obra “ Onde estão as bombas “ da Autora Tatiana Pequeno.



Flor do Samba - O grupo Flor do Samba surgiu em 2015, a partir do coletivo artístico Primavera das Mulheres, com a intenção de pesquisar, valorizar e fortalecer a expressão da mulher no samba. Formado por Eliza Pragana, Lu Jablonski e Manoela Marinho, além de musicistas convidadas, o conjunto apresenta em seu repertório diferentes vertentes do samba, dos clássicos aos contemporâneos, buscando sempre difundir a produção feminina dentro do gênero. Ativamente presente, o grupo vem se consolidando e tendo participação constante em eventos cariocas da representatividade feminina no universo sambista, como o Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, Circuito das Mulheres na Roda de Samba, tributos à grandes sambistas como D. Ivone Lara, Tia Surica, Áurea Martins, Leci Brandão, entre outras, além de promover com frequência suas rodas em diversas localidades do Rio de Janeiro. Com diferentes formações, as integrantes do grupo têm em comum a presença constante nas rodas do bar Bip Bip, importante reduto do samba e da resistência cultural carioca. Além de musicistas, são também pesquisadoras e professoras, o que permite que a roda aconteça sem um roteiro pré-estabelecido, dinâmica e construída em comunhão com o público. Para além de trazer as problemáticas das questões de gênero no samba, gerando por exemplo o debate sobre letras e práticas machistas no meio, o projeto do Flor do Samba também visa fortalecer, impulsionar e encorajar a produção de compositoras da nova geração. Entre educadoras, compositoras, regentes e instrumentistas, as integrantes do Flor do Samba - que comemora sua união de uma década em 2025 - destacam-se na cena de rodas de mulheres, que há anos se consolidou no Rio de Janeiro e tem sido importante para o fortalecimento e renovação do gênero, que se torna mais inclusivo, plural e potente com a presença das mulheres.



Dj Pinaud e Geroge e Israel - DJ e multi instrumentista, João Pinaud mescla sonoridades da música brasileira com a música eletrônica. George Israel, saxofonista e compositor de muitos sucessos do Kid Abelha e Cazuza.



SERVIÇO



Feira Raízes do Jambeiro

Data: 16 de novembro

Horário: 10h às 18h

Classificação: Livre

Ingresso: Gratuito



Programação:



09:30 - Leia Mulheres

10:00 às 18:00 - Feirinha

11:00 - Circuito Rodas de Choro (mais informações direto com a FAN)

15:30 - Flor do Samba

17:00 - DJ Pinaud e George Israel



Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195, Ingá.