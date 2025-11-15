Niterói: Mona Vilardo une repertório de Choro com canções que foram sucesso na voz de grandes cantoras do Rádio - Divulgação

Niterói: Mona Vilardo une repertório de Choro com canções que foram sucesso na voz de grandes cantoras do RádioDivulgação

Publicado 15/11/2025 13:42

Niterói - Mona Vilardo apresenta o show "O Choro na Rádio", no Circuito de rodas de Choro, que acontece no dia 16 de novembro, às 11h, no Solar do Jambeiro.



O Choro e o famoso concurso de Rainha do Rádio nasceram no Rio de Janeiro provocando um verdadeiro agito e mudança cultural na cidade. Unindo um repertório de Choro com canções que foram sucesso na voz de grandes cantoras do Rádio, Mona Vilardo une essas duas potências culturais contando histórias e cantando canções que fizeram parte dessa época tão brasileira.



No repertório sucessos como "O X do problema" , "Chorei", "Folha Morta" e "Tai" para contar a história de Aracy Cortes, Dalva de Oliveira e Carmen Miranda. É o Choro e a Era do Rádio juntos como nunca antes.



SERVIÇO



O Choro na Rádio com Mona Vilardo



Data: 16 de novembro (domingo)

Horário: 11 horas

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói - RJ