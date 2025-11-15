Niterói: Rodrigo Neves se reuniu com gestores em reunião - Divulgação

Publicado 15/11/2025 13:58

Niterói - A Prefeitura de Niterói promoveu, nesta quinta-feira (13), o 9º Encontro de Gestores, que reuniu o prefeito Rodrigo Neves e os dirigentes da administração municipal. O encontro teve como objetivos consolidar os resultados alcançados no Plano de Metas do ano de 2025, avaliar o cumprimento das entregas estabelecidas e alinhar o que ainda está previsto para o fim do ano.

“Fizemos o monitoramento das metas das diversas áreas da administração e das entregas à população de nossa cidade. Fazemos gestão pública com base na técnica e em indicadores, no planejamento estratégico e em muito trabalho. Acompanho os projetos e reforço o ânimo dessa equipe séria, competente e dedicada a Niterói. O trabalho em equipe é fundamental para manter todos os setores da Prefeitura caminhando juntos para prestar melhores serviços aos cidadãos. Em 10 meses da nossa nova gestão, tivemos muitas entregas positivas para os niteroienses, mas temos muitas conquistas pela frente. É tempo de avançar”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A consulta pública "Niterói Que Queremos 2050" também foi destaque durante o encontro, sendo a maior já realizada na cidade. Aproximadamente 14 mil pessoas contribuíram com as suas prioridades para o futuro da cidade, orientando a atualização do Plano Estratégico de longo prazo "Niterói Que Queremos", que definirá as estratégias e objetivos para os próximos 25 anos em áreas como mobilidade, saúde, educação, meio ambiente, segurança e desenvolvimento econômico. O Plano "Niterói Que Queremos 2050" está em fase final de atualização.

Niterói reafirmou seu compromisso com a equidade de gênero e o desenvolvimento sustentável das comunidades, concluindo metas do Programa Niterói Por Elas, como a capacitação de 50 mulheres em liderança de gênero e justiça climática. Outra iniciativa relevante é a implementação do Projeto Área Lilás em eventos públicos para oferecer espaços seguros de acolhimento para mulheres e meninas vítimas de assédio. Os espaços contarão com estrutura física sinalizada, equipe capacitada para orientação e acolhimento, além da distribuição de materiais informativos.

A edição de 2025 da Festa Literária de Niterói (FLIN) representou a conclusão de uma das metas da Fundação de Arte de Niterói (FAN), e sua organização foi um sucesso de público e conteúdo, reunindo cerca de 23 mil pessoas em quatro dias de evento no Reserva Cultural. A FLIN 2025 contou com mais de 650 atrações, incluindo grandes nomes da literatura, das artes, do jornalismo e da música, além de autores independentes e coletivos de teatro.