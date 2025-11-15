Niterói: o módulo reúne as equipes dos antigos Preventório I e Preventório II, fortalecendo o atendimento à comunidade local e às áreas vizinhas - Divulgação

Niterói - A Prefeitura vai entregar, neste sábado (15), a nova unidade do Módulo Médico de Família Abel Santamaría, no Preventório, em Charitas. Símbolo da história do Programa Médico de Família em Niterói, a unidade foi a primeira implantada, em 1992. A nova estrutura representa a renovação de um projeto pioneiro, que completa 33 anos, reafirmando o compromisso da cidade com a promoção da saúde e o cuidado às famílias.

Localizado na Avenida Prefeito Silvio Picanço, nº 1.753, em Charitas, o módulo reúne as equipes dos antigos Preventório I e Preventório II, fortalecendo o atendimento à comunidade local e às áreas vizinhas. Com instalações modernas e acessíveis, o novo espaço amplia o atendimento na região, beneficiando cerca de 8,6 mil moradores e com capacidade para atender até 10 mil usuários.

Apenas em 2025, as unidades do Preventório I e II realizaram 11.977 atendimentos, 20.035 procedimentos, 5.271 doses de vacina e 6.414 mil visitas domiciliares, demonstrando a importância do serviço para a população local.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows enfatiza que a entrega consolida o investimento da Prefeitura na ampliação e modernização da rede de Atenção Primária à Saúde do município.

“A entrega da nova unidade do Preventório é um marco para Niterói. Este espaço representa a renovação de um projeto pioneiro, que há 33 anos cuida das famílias com dedicação e proximidade. Com instalações modernas e acessíveis, vamos ampliar o atendimento e fortalecer a Atenção Primária na região, beneficiando cerca de 10 mil moradores. Essa inauguração reafirma o compromisso da Prefeitura de Niterói em investir na ampliação e modernização da rede de saúde, garantindo um cuidado cada vez mais humano e de qualidade para nossa população”, reforçou a secretária.

Gerida pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), a nova unidade do Preventório contará com quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família e duas equipes de saúde bucal. Ao todo, serão 7 médicos, 5 técnicos de enfermagem, 8 agentes comunitários de saúde, 2 dentistas, 1 técnico em saúde bucal e 1 auxiliar em saúde bucal. O novo módulo também contará com apoio da equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, pediatra, terapeuta ocupacional, ginecologista, fonoaudiólogo e farmacêutico.

A diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcellos, que participou da implantação do PMF em Niterói nos anos 1990, destacou o significado da nova unidade para a história do programa.

“Foi aqui que tudo começou, o ponto de partida da Estratégia da Saúde da Família de Niterói. Ver o Módulo Médico de Família do Preventório totalmente renovado é reafirmar o compromisso que temos com a qualidade do cuidado, com as nossas equipes e com cada cidadão que confia no SUS. Participar deste momento é especialmente significativo para mim. Estive presente na implantação do Programa Médico de Família em Niterói e ver hoje a inauguração desta nova unidade é motivo de grande orgulho. Esta foi a primeira unidade do programa e simboliza a força de um projeto que transformou a forma de cuidar das pessoas em nossa cidade. A reinauguração, que acontece no mês de aniversário de Niterói, reforça ainda mais esse compromisso com a saúde pública e com o futuro da cidade”, destacou Maria Célia.

Outro destaque é o Centro de Educação Permanente em Saúde Calixto Garcia, destinado à formação continuada de profissionais da rede e à residência médica em Medicina de Família e Comunidade. A iniciativa transforma o Preventório em uma unidade-escola, consolidando-o como um polo de ensino e inovação na Atenção Primária à Saúde (APS).

A nova unidade conta com infraestrutura moderna e ambientes climatizados, com cinco consultórios, salas de vacina, curativo e procedimentos, dois consultórios odontológicos, dispensário de medicamentos, copa e áreas administrativas. O espaço foi projetado para garantir acessibilidade, com elevador, rampas e banheiros adaptados.

A aposentada Célia da Paz tem 65 anos e mora no Preventório há 38 anos, ela frequenta a unidade desde que foi inaugurada em 1992.

“Eu frequento a unidade desde o início e sempre foi assim, um benefício muito grande para a minha vida e a da minha família. Somos bem assistidos, graças a Deus. Estou muito feliz com esse programa”, afirmou a aposentada.

Dona Célia está ansiosa para a inauguração da nova unidade do Preventório. “A minha expectativa é de que melhore cada vez mais. Soube que vai ter consultas com médicos especialistas aqui ao nosso lado. A gente não vai mais precisar se locomover para outro bairro, então isso vai ser muito bacana, muito legal", completou.

O Módulo Médico de Família Abel Santamaría funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo atendimento integral e humanizado à população do Preventório e regiões próximas.

Médico de Família de Niterói — O Programa Médico de Família (PMF) de Niterói, que completa 33 anos de existência, é um marco na história da saúde pública brasileira. Sua criação resultou da união entre a tradição municipalista do movimento sanitário niteroiense, que desde a década de 1970 defendia o acesso ampliado e territorializado à saúde, e a experiência cubana de medicina de família, referência mundial em Atenção Primária à Saúde.

O médico peruano Edgardo Acuna Fernandez atua há 25 anos na unidade do Preventório. Ele afirma que saúde pública é a base de tudo e busca não apenas atender, mas também conscientizar seus pacientes.

“Quando eu vim em 2000, não sabia muito o que significava o Programa Médico de Família, mas aos poucos eu fui me envolvendo muito porque para mim a saúde pública é primordial. Com ensinamento, educação em saúde a gente vai dando maior informação para as pessoas para elas se cuidarem melhor e para evitar doenças futuras”, enfatizou o médico.

Implantado em 1991, o programa nasceu de um convênio internacional de cooperação técnica com Cuba, que possibilitou a elaboração de uma proposta pioneira, adaptada à realidade brasileira e alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): universalidade, integralidade e equidade.

Reconhecido como uma das principais experiências de Atenção Primária à Saúde (APS) do país, o PMF consolidou Niterói como referência nacional. Seu modelo inspirou a criação de importantes políticas públicas do Ministério da Saúde, como o Programa Saúde da Família (PSF), em 1994; a Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 2006; e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), em 2008.

Atualmente, o Programa Médico de Família de Niterói conta com 44 Módulos, 113 equipes de Saúde da Família, 33 equipes de Saúde Bucal, 2 equipes do Consultório na Rua e 5 equipes Multiprofissionais. Juntas, essas equipes oferecem atendimento contínuo e humanizado a 271.289 pessoas cadastradas.