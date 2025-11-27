Niterói: evento internacional reunirá representantes de municípios latino-americanas para debater caminhos sustentáveis - Divulgação

Publicado 27/11/2025 10:36

Niterói - A cidade de Niterói se consolida como referência internacional em governança urbana e integração regional ao sediar a XXX Cúpula da Rede Mercocidades, que acontecerá entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2025. O tema do encontro será “Caminhos para Cidades Resilientes, Pacíficas e Sustentáveis”. O evento marca os 30 anos da Rede e vai reunir prefeitos, autoridades locais, especialistas, redes internacionais, organismos multilaterais, acadêmicos e a sociedade civil em um ambiente de cooperação e diálogo voltado para o futuro das cidades latino-americanas.

“Essa cúpula representa o fortalecimento da integração regional e do papel das cidades no enfrentamento dos grandes desafios do século XXI. Receber lideranças da América Latina em Niterói é uma honra e também um reconhecimento ao nosso esforço contínuo por um desenvolvimento urbano sustentável, democrático e inovador”, destacou o prefeito Rodrigo Neves que, durante o encontro, vai assumir a presidência da Rede Mercocidades.

Como parte da programação, o Fórum de Segurança Pública em Perspectivas Transversais será realizado no dia 2 de dezembro, com participação aberta ao público e foco em boas práticas e projetos relacionados ao tema da cúpula. A proposta é promover conexões de experiências regionais e internacionais sobre segurança urbana e inclusão.

Mais de cem prefeitos e representantes oficiais do Brasil e de países como Argentina, Colômbia, Equador, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, México e Honduras estarão no evento. Estão previstas a presença do presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, do prefeito de Esteban Echeverria (Argentina), Fernando Gray, do economista Aloizio Mercadante, e da secretária-Geral da organização Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), Emilia Saiz.

“Nossa cidade tem se destacado pela inovação, sustentabilidade e governança colaborativa. Receber esse encontro internacional reforça nosso compromisso em construir soluções urbanas que dialoguem com toda a América do Sul. Niterói está pronta para liderar, aprender e compartilhar caminhos para cidades mais humanas e inteligentes – detalha o secretário Executivo Felipe Peixoto.

Durante os dias da cúpula, também ocorrerão debates, visitas técnicas, reuniões políticas, intercâmbios culturais e o Festival Mercocidades, com artistas e representantes da diversidade cultural da região.

“A Mercocidades é uma rede estratégica para fortalecer o papel das cidades na construção de um futuro mais justo, integrado e sustentável. Em um cenário global de grandes desafios, é nas cidades que surgem as soluções mais criativas e próximas da população. Niterói tem orgulho de sediar esta cúpula e reafirmar seu compromisso com a cooperação internacional e com o protagonismo latino-americano no desenvolvimento urbano”, afirmou Rodrigo Neves.