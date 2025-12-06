Niterói: evento terá atividades infantis, lançamentos de livro, workshop de desenho, exposição de livros do grupo, flash tattoo, sarau com microfone aberto, visita da Mamãe Noel e muito mais - Divulgação

Niterói - No sábado, dia 13 de dezembro, das 10h às 14h, a Biblioteca Parque de Niterói e o Grupo Gaia apresentam a primeira edição do “Casa Gaia – O primeiro encontro daqueles que escrevem, leem e transformam o mundo”.

O evento gratuito, que acontecerá sob o comando dos escritores Drak, Nilton Oliveira e Roberta de Souza, foi idealizado para levar arte, cultura e literatura aos frequentadores da biblioteca, autores do grupo editorial e convidados.

Na ocasião acontecerão atividades infantis, lançamentos de livro, workshop de desenho, exposição de livros do grupo, flash tattoo, sarau com microfone aberto, visita da Mamãe Noel e muito mais.

O Grupo Gaia, que nasceu em 2015, é uma empresa de comunicação especializada em cultura. Dentro do grupo os selos Afeto, Serpentine e Muiraquitã compõem nosso escopo editorial. Inclusive, a Editora Muiraquitã é um dos selos mais antigos da cidade de Niterói, com 34 anos de existência.

A Biblioteca Parque de Niterói (BPN) é um espaço cultural moderno e histórico, localizado na Praça da República, Centro, que oferece mais de 60 mil itens (livros, DVDs, braille), Wi-Fi gratuito, e um acervo especial sobre a história do Rio de Janeiro, funcionando como um polo de leitura, aprendizado e eventos culturais (oficinas, palestras) para inclusão social, sendo um patrimônio da cidade com 90 anos de história, gerido pela Prefeitura e pela Fundação de Arte de Niterói (FAN).

