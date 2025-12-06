Niterói: evento terá atividades infantis, lançamentos de livro, workshop de desenho, exposição de livros do grupo, flash tattoo, sarau com microfone aberto, visita da Mamãe Noel e muito maisDivulgação
Evento cultural gratuito agita a Biblioteca Parque de Niterói
O evento gratuito será comandado pelos escritores Drak, Nilton Oliveira e Roberta de Souza
Rodrigo Neves toma posse como presidente do Mercocidades
Prefeitos da América Latina defendem combate à violência por governos locais. Carta de Niterói, resultado da XXX Reunião de Cúpula, destaca urgência de as cidades assumirem protagonismo no enfrentamento à criminalidade
Saúde de Niterói promove III Encontro de Homeopatia no SUS
Ação visa fortalecer práticas integrativas na rede municipal
Clin leva Natal solidário e sustentável para creche em comunidade de Niterói
Companhia realizou uma festa com direito a Papai Noel e distribuição de presentes
Oficina das Minas canta Pagode da Tia Doca
Roda de Samba conta com mais de 200 instrumentistas, faz homenagem à Tia Surica da Portela e recebe, como convidada, a cantora Dorina
Paradas Natalinas, coral e ações especiais na Região Oceânica
Multicenter preparou programação especial para celebrar o Natal e recebe atrações gratuitas que prometem emocionar toda a família
