Niterói: Companhia realizou uma festa com direito a Papai Noel e distribuição de presentesHyury Duarte

Publicado 06/12/2025 07:46

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou, na sexta-feira (5), uma festa natalina sustentável e solidária na Creche Comunitária Medalha Milagrosa, no Morro do Cavalão, na Zona Sul de Niterói. O evento contou com uma árvore de Natal reciclável, visita de Papai Noel, doação de 80 brinquedos reciclados confeccionados pela equipe de educação ambiental da Clin, além de exposição e distribuição gratuita de lanches variados.

O presidente da Companhia, Acílio Borges, destacou o orgulho de promover a iniciativa. “É importante conscientizar as pessoas, principalmente as crianças, que são o futuro da nação, a respeito da relevância da preservação ambiental. Reforçamos a cultura da reciclagem na rotina de todos, mostrando como o resíduo, que poderia ser descartado, pode se transformar em lindos objetos. Além disso, é muito gratificante levar alegria a esses jovens, que se encantaram com as atividades e com a presença do Papai Noel”, disse.

O Natal Solidário é um projeto no qual materiais são recolhidos pela Clin, por meio da coleta seletiva nas escolas e na cidade, como garrafas PET, caixas de papelão, pneus, caixotes de madeira, sobras de tecidos, entre outros. Para o preparo das lembranças, os colaboradores da Companhia separaram e higienizaram os resíduos para uma reutilização adequada. A atividade uniu crianças, professores e equipe da Companhia em um mundo mágico de cores, luzes, cheiros e sabores, despertando a consciência ecológica de forma dinâmica e interativa.

A árvore tem 1,30 m de altura, 55 cm de largura e foi totalmente produzida com material reciclável — cerca de 32 garrafas PET, 52 tampinhas, 82 rolos de papel higiênico e 35 CDs.

A pedagoga da creche, Claudiana Silva de Oliveira, falou sobre a importância da ação: “Essa prática embasa todo o nosso processo pedagógico, que trabalha com materiais reutilizáveis. Criatividade temos de sobra e transmitimos isso para as crianças. Esse trabalho realizado pela Companhia de Limpeza é lindo e agradecemos demais terem trazido esse projeto para a nossa creche, que corrobora com o que desenvolvemos com os pequenos: a conscientização sobre o meio ambiente. Conversamos com eles sobre onde os resíduos devem ser descartados, a separação dos materiais, e já os estimulamos desde cedo”.

Thayla Nascimento dos Santos, de 5 anos, ficou feliz com a presença do Papai Noel: “Adorei o presente que ganhei, foi um pandeiro. Vou batucar para a minha mãe. Gostei muito do dia e do lanche também”, disse animada.

Karina Cortez, professora do GREI 2, ressaltou que os estudantes ficaram muito contentes com este projeto. "Temos o hábito de confeccionar com eles brinquedos reciclados. Eles se divertiram muito, brincaram e conheceram outros objetos feitos com peças reaproveitadas na tenda da Companhia. Adoraram o dia, e isso nos motiva ainda mais a continuar com esse trabalho. As empresas de grande porte deveriam sempre fazer isso: produzir brinquedos a partir de materiais recicláveis, sobretudo neste mês, quando o consumo é maior”, explicou Karina.

O aluno dela, Arthur Carvalho, de 3 anos, estava animado: “Ganhei do Papai Noel uma raquete de ping pong com a bola e vou brincar com minha irmã”.