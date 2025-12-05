Região Oceânica: Multicenter terá horários especiais para atender ao público este mêsDivulgação
inesquecíveis para crianças e adultos.
No dia 19 de dezembro, às 20h, a Praça de Eventos recebe o Coral Lírico Oceânico, primeiro coral da Região Oceânica voltado ao repertório erudito e à técnica de abertura de vozes. Sob regência da maestrina Lívia Dias, o grupo apresenta um repertório especial composto por clássicos natalinos e obras tradicionais. Uma apresentação gratuita que promete emocionar e envolver o público na atmosfera do Natal.
A programação reforça o compromisso do Multicenter Itaipu em promover vivências que vão além das compras, fortalecendo vínculos afetivos e construindo memórias para toda a família.
21, 26, 27, 29 e 30 de dezembro - 10h às 22h
19, 20, 22 e 23 de dezembro - 10h às 23h
24 de dezembro - 9h às 18h
31 de dezembro - 10h às 16h
28 de dezembro - Lojas e quiosques: 13h às 21h | Alimentação e lazer:
12h às 21h
25 de dezembro e 01 de janeiro – fechado
Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.