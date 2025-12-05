Região Oceânica: Multicenter terá horários especiais para atender ao público este mês - Divulgação

Região Oceânica: Multicenter terá horários especiais para atender ao público este mêsDivulgação

Publicado 05/12/2025 07:50

Niterói - Nos domingos 07, 14 e 21 de dezembro, a magia invade o Multicenter com as Paradas Natalinas comandadas pela Cia Magia do Circo. Os cortejos acontecem às 17h30 e 18h30, preenchendo os corredores com música, cores, personagens e muita magia. Após as apresentações, os artistas circulam pelo mall interagindo com o público, garantindo momentos

inesquecíveis para crianças e adultos.



No dia 19 de dezembro, às 20h, a Praça de Eventos recebe o Coral Lírico Oceânico, primeiro coral da Região Oceânica voltado ao repertório erudito e à técnica de abertura de vozes. Sob regência da maestrina Lívia Dias, o grupo apresenta um repertório especial composto por clássicos natalinos e obras tradicionais. Uma apresentação gratuita que promete emocionar e envolver o público na atmosfera do Natal.



A programação reforça o compromisso do Multicenter Itaipu em promover vivências que vão além das compras, fortalecendo vínculos afetivos e construindo memórias para toda a família.



Até 24 de dezembro, os clientes cadastrados no programa Clube+ Multicenter poderão trocar 1.200 pontos por 01 Panettone Mousse Trufado Cacau Show 420g, um dos benefícios mais desejados do período. Para resgatar, basta gerar o cupom pelo app e apresentá-lo no balcão de trocas, localizado no 2º piso, em frente à Loja Reserva. A ação é válida enquanto durarem os estoques. O regulamento completo estará disponível no aplicativo do shopping. Durante todo o mês, o Multicenter Itaipu terá horários diferenciados para atender à demanda do período.



21, 26, 27, 29 e 30 de dezembro - 10h às 22h

19, 20, 22 e 23 de dezembro - 10h às 23h

24 de dezembro - 9h às 18h

31 de dezembro - 10h às 16h

28 de dezembro - Lojas e quiosques: 13h às 21h | Alimentação e lazer:

12h às 21h



25 de dezembro e 01 de janeiro – fechado



Serviço:



Local: Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ