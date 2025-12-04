Niterói: Chico César faz show gratuito no Reserva Cultural neste domingo - Reprodução

Niterói: Chico César faz show gratuito no Reserva Cultural neste domingoReprodução

Publicado 04/12/2025 20:24

Niterói - No fim de semana, Niterói vai vivenciar uma celebração inédita da arte e da identidade latino-americana. De sexta-feira (5) a domingo (7), o Reserva Cultural recebe o Festival Mercocidades – Arte e Cultura Latina, que integra a programação oficial da XXX Cúpula da Rede Mercocidades. O evento reúne cinema, música, dança e gastronomia, tendo convidados como os cantores e compositores Lenine e Chico César, o coreógrafo Leandro Azevedo e o chef peruano Arnaldo Castillo Aguirre.

Promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), o Festival Mercocidades é totalmente gratuito. O prefeito Rodrigo Neves ressalta que, em Niterói, a arte vai além do entretenimento.

“Em Niterói, consideramos que a arte vai além do entretenimento: é ferramenta de desenvolvimento e inclusão social. Promover a integração cultural entre a nossa cidade e municípios de outros países latino-americanos é motivo de orgulho e reforça nosso compromisso com boas práticas de gestão da cultura”, destaca ele.

Entre os destaques da programação musical, estão apresentações de Paulinho Moska, com participação de Zélia Duncan; Guilherme Schwab, com participação de Pepeu Gomes; Lenine; e Chico César. Com repertórios marcados por influências latinas, os artistas prometem shows que ressaltam a potência cultural do continente.

Na gastronomia, haverá workshops comandados pela sommelière Amanda Flora e por chefs como Arnaldo Castillo Aguirre, Silvia Paludo, Marcelo Nazareth e Paulo José Pires, entre outros. O público também poderá participar de bate-papos com artistas convidados, como Babi Xavier, Lúcio Mauro Filho e Dudu Azevedo. A proposta é unir sabores, histórias e experiências em encontros que aproximam o público da riqueza culinária da América Latina.

“O Festival Mercocidades reforça o papel decisivo da cultura na construção das cidades que queremos para o futuro. Niterói promove este festival, em meio aos debates de centenas de gestores municipais da América Latina, com a responsabilidade e a autoridade de quem compreende que a liderança também se expressa pela valorização da diversidade, da manifestação cultural e da troca de saberes. A potência artística latino-americana transcende fronteiras: cria redes, mobiliza afetos, inspira inovação e fortalece a cidadania. É essa força que celebramos nesse festival”, afirma a presidente da FAN, Micaela Costa.

Quem for ao evento também poderá participar de aulas abertas de dança, ministradas pelo coreógrafo Leandro Azevedo, tricampeão do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”. As oficinas são gratuitas e acessíveis a pessoas de todas as idades.

Na sexta-feira (5), às 20h, haverá apresentação do espetáculo "Tango fascinante", com direção de Alam Blascovich. Em cena, uma imersão nas emoções e na elegância de uma das formas de arte mais reconhecidas do mundo.

As artes plásticas também têm espaço no festival. De sexta (5) a domingo (7), estarão em cartaz exposições dos artistas Daniel Lopez, de Honduras, e Victor Marin, da Venezuela.

O evento oferece ainda uma área infantil com atividades lúdicas inspiradas em brincadeiras e expressões culturais latino-americanas. A experiência será complementada por uma praça de alimentação temática, reunindo pratos típicos de diversos países do continente.

O Reserva Cultural de Niterói fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos.



Programação completa:

Sexta-feira (5):

11h – Apresentação de repertório de música latina, com DJ.

13h - Festival de Cinema das Mercocidades: exibição do filme "Clara Sola", de Nathalie Álvarez Mesén (Costa Rica).

A partir das 16h – Abertura da Praça de Alimentação, com pratos da culinária latina e valores fixados em R$ 35 e R$ 55.

17h – Apresentação musical: o violonista Rogério Souza convida Rudi Flores (Argentina), Milagros Caliva (Argentina), Nina Wirth, Thiago Bandolim, Marcos Nimrichter e Daniel Karin.

19h - Apresentação musical: Gui Schwab com participação de Pepeu Gomes.

20h - Apresentação de dança: "Tango fascinante", com direção de Alam Blascovich.

21h - Apresentação musical: Paulinho Moska e Zélia Duncan.

Sábado (6):

11h - Em ritmo de carnaval com Sinfônica Ambulante + Mariana Braga, Candombe (Uruguai) e Pandeiro Repique Duo.

A partir das 11h - Abertura da Praça de Alimentação, com pratos da culinária latina e valores fixados em R$ 35 e R$ 55, e abertura da Arena Infantil, espaço dedicado às crianças, com contação de histórias, atividades lúdicas e oficinas, com foco em cultura latina.

12h30 - Apresentação de repertório de música latina, com DJ.

13h - Festival de Cinema das Mercocidades: exibição do filme "Medianeras", de Gustavo Toretto (Argentina, Espanha e Alemanha).

13h - Apresentação musical e de dança: Los Mariachis (México) + Dia de Los Muertos.

14h - Papos e Sabores: "Sabores do mar", com a chef Silvia Paludo e os chefs Arnaldo Castillo Aguirre (Peru) e Vicente Maia. Apresentação de Babi Xavier.

15h – Festival de Cinema das Mercocidades: exibição do filme "Malu", de Pedro Freire (Brasil).

16h - Apresentação musical: Fred Martins e Whatson Cardozo convidam Sandra Peralta (Peru) e Leandro Caciole (Argentina).

17h - Papos e Sabores: "As tradições das carnes argentinas", com os chefs Paulo José Pires (culinária argentina) e Igor Maurício (culinária uruguaia). Participação de Dudu Azevedo, Davi Damasceno e LIS. Apresentação de Babi Xavier.

19h - Apresentação musical: Reggaeton com Engenho Roots. Convidados: LIS, Kid Mumu e Emmano.

20h - Apresentação de dança "Noite com ritmos latinos", seguida de aula de dança com o coreógrafo Leandro Azevedo, tricampeão do quadro “Dança dos famosos”.

21h - Apresentação musical: Lenine.

Domingo (7):

11h – Apresentação musical "Quando o carimbó encontra a cúmbia", com Arthur Lorran, Carimbaby e Carimbó da Pedra.

A partir das 11h - Abertura da Praça de Alimentação, com pratos da culinária latina e valores fixados em R$ 35 e R$ 55, e abertura da Arena Infantil, espaço dedicado às crianças, com contação de histórias, atividades lúdicas e oficinas, com foco em cultura latina.

12h – Apresentação de repertório latino, com DJ.

13h - Apresentação musical e de dança: The Latinos (Colômbia, Argentina e Paraguai).

13h - Festival de Cinema das Mercocidades: exibição do filme "Cachorros", de Marcela Said (Chile).

14h - Papos e Sabores: "Chivito: o sabor que une fronteiras", com os chefs Igor Maurício (culinária uruguaia) e Vicente Maia. Apresentação de Babi Xavier.

15h30 - Apresentação musical: Renato Rocketh convida Bastian Martinez (Chile).

17h - Papos e Sabores: "Moquecas", com a chef Sheila Alvarez (Colômbia) e o chef Vicente Maia. Participação de Lúcio Mauro Filho e Celso Fonseca. Apresentação de Babi Xavier.

18h30 - Pocket Música: Lúcio Mauro Filho e Celso Fonseca.

19h - Festival de Cinema das Mercocidades: exibição do filme "Querido Trópico", de Ana Endara (Panamá e Colômbia).

19h – Apresentação e aula de gafieira com o coreógrafo Leandro Azevedo, tricampeão do quadro “Dança dos famosos”.

20h - Apresentação musical: Mestrinho.

21h30 - Apresentação musical: Chico César.