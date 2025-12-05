Niterói: Roda de Samba conta com mais de 200 instrumentistas, faz homenagem à Tia Surica da Portela Divulgação
Homenagem à Guardiã do samba
A festa de fim de ano do projeto Oficina das Minas de 2025 vai homenagear a baluarte Tia Surica, presidente de honra da Portela. A portelense integrou a primeira formação da Velha Guarda da Portela ao lado da Tia Doca, juntas marcaram a história do samba. Neste ano, a Oficina das Minas vai lançar a medalha Guardiã do Samba, e, todo ano, vai entregar o prêmio a uma mulher que é inspiração e fonte de sabedoria sobre o samba. O projeto, iniciado em 2023, oferece aulas gratuitas de cavaco, violão, percussão e preparação vocal, com atenção especial à inclusão social e ao combate à invisibilidade da mulher no samba. Além de desenvolver habilidades musicais, a Oficina das Minas busca fortalecer a autoestima, empoderar mulheres e criar espaços de acolhimento, contribuindo para a construção de uma rede de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica, com foco na ressignificação de suas vidas.
Sobre o Pagode da Tia Doca
A Casa de Tia Doca é um dos marcos históricos da cultura do samba e da tradição do subúrbio carioca. Foi no quintal da casa de Jilçária Cruz da Costa, nome de batismo da famosa Tia Doca, que surgiu um pagode que se tornou um dos maiores centros de efervescência cultural a partir de meados dos anos 1970. Nomes como Zeca Pagodinho, então uma jovem promessa do samba, conviviam com baluartes da Portela. O espaço também servia de abrigo para ensaios da Velha Guarda. Clara Nunes, Jovelina Pérola Negra, Paulinho da Viola e Dona Ivone Lara eram presenças frequentes nesse legítimo pagode de terreiro. Dudu Nobre, ainda criança, já mostrava seu talento ao cavaquinho nessa roda.
Sobre a Oficina das Minas:
Financiado pela Prefeitura de Niterói e pela Secretaria Municipal das Culturas, por meio do Fomento Direto, o projeto reserva 20% das vagas para mulheres atendidas pela Secretaria da Mulher, incluindo alunas do CEAM, integrando a música ao processo terapêutico e de reconstrução da autoestima. Visite https://oficinadasminas.com.br @oficinadasminasrj
Sobre a CSISTON Produção Integrada
Fundada e coordenada por Camille Siston, a CSISTON Produção Integrada desenvolve projetos que unem cultura, memória e protagonismo feminino. Com experiência em produção de eventos, pesquisa acadêmica e gestão cultural, Camille atua em iniciativas que valorizam o samba, a diversidade e a ocupação de espaços públicos como forma de transformação social.
Ficha Técnica:
Camille Siston - Produtora Executiva e Coordenadora Geral
Mara Maciel - Coordenadora Administrativa
Ana Paula Klippel Lopes - Coordenadora Pedagógica
Suelen Fonseca - Professora de Percussão
Mari Araujo - Professora de Percussão
Luiza Dionízio - Preparadora Vocal
Dayse do Banjo - Professora de Cavaco
Valéria Gomes - Professora de Violão
Serviço:
Fluminense Atlético Clube (apelidado de Fluminensinho)
Endereço: Rua Xavier de Brito, 22, Centro, Niterói, RJ
Abertura: 15h
Inicio do Samba: 17h
Término: 20h
Rede social do projeto: https://www.instagram.com/oficinadasminasrj
Ingresso Solidário: R$ 2,00
