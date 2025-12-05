Niterói: Roda de Samba conta com mais de 200 instrumentistas, faz homenagem à Tia Surica da Portela Divulgação

Niterói - No sábado, dia 13 de dezembro, a partir das 15h, acontece a grande roda de samba que irá homenagear a baluarte Tia Doca e o famoso disco “Pagode da Tia Doca” no clube Fluminensinho, no Centro de Niterói. O evento terá como protagonistas as alunas do projeto social Oficina das Minas, e a direção é feita pela sambista e professora de cavaco Dayse do Banjo. O evento faz parte da conclusão do projeto social que acontece durante o ano, e possui turmas de violão, percussão, cavaco e preparação vocal. O valor do ingresso é solidário, apenas R$ 2 , e pode ser retirado no site do sympla.
Lançado em 2000, o disco foi gravado no quintal da casa da Tia Doca, onde ela produzia sua roda de samba. O disco possui um repertório riquíssimo, além de ter em sua ficha técnica instrumentistas que são referência nacional no samba, como Carlinhos Sete Cordas (violão de 7) e Márcio Vanderlei (cavaco e banjo), a produção foi feita por Milton Manhães, e as vozes são com as Pastoras Do Pagode Da Tia Doca.
O Pagode da Tia Doca é uma relíquia para apreciadores do samba, e a proposta de trabalhar o repertório deste disco com as alunas do projeto Oficina das Minas, é proporcionar uma manutenção cultural para que todas tenham acesso a este repertório musical, conheçam os músicos que integravam o Pagode da Tia Doca, e principalmente, aprendessem as levadas do samba. Em 2025 o projeto matriculou mais de 400 alunas. A direção é assinada pela Dayse do Banjo, professora de cavaco e ícone do samba. Dayse do Banjo é instrumentista, compositora e cantora, e traz em seus mais de 30 anos de carreira um currículo de bamba. A banda base será composta pelas professoras do projeto: Valéria Gomes (violão), Dayse do Banjo (Cavaco), Mari Araújo (Pandeiro), Suelen Fonseca (Surdo), Luiza Dionizio (Voz), e recebe como convidada a percussionista Clarice Maciel.
Este projeto é financiado através do Fomento Direto, promovido pela Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e Prefeitura de Niterói.

Homenagem à Guardiã do samba

A festa de fim de ano do projeto Oficina das Minas de 2025 vai homenagear a baluarte Tia Surica, presidente de honra da Portela. A portelense integrou a primeira formação da Velha Guarda da Portela ao lado da Tia Doca, juntas marcaram a história do samba. Neste ano, a Oficina das Minas vai lançar a medalha Guardiã do Samba, e, todo ano, vai entregar o prêmio a uma mulher que é inspiração e fonte de sabedoria sobre o samba. O projeto, iniciado em 2023, oferece aulas gratuitas de cavaco, violão, percussão e preparação vocal, com atenção especial à inclusão social e ao combate à invisibilidade da mulher no samba. Além de desenvolver habilidades musicais, a Oficina das Minas busca fortalecer a autoestima, empoderar mulheres e criar espaços de acolhimento, contribuindo para a construção de uma rede de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica, com foco na ressignificação de suas vidas.

Sobre o Pagode da Tia Doca

A Casa de Tia Doca é um dos marcos históricos da cultura do samba e da tradição do subúrbio carioca. Foi no quintal da casa de Jilçária Cruz da Costa, nome de batismo da famosa Tia Doca, que surgiu um pagode que se tornou um dos maiores centros de efervescência cultural a partir de meados dos anos 1970. Nomes como Zeca Pagodinho, então uma jovem promessa do samba, conviviam com baluartes da Portela. O espaço também servia de abrigo para ensaios da Velha Guarda. Clara Nunes, Jovelina Pérola Negra, Paulinho da Viola e Dona Ivone Lara eram presenças frequentes nesse legítimo pagode de terreiro. Dudu Nobre, ainda criança, já mostrava seu talento ao cavaquinho nessa roda.

Sobre a Oficina das Minas:
O Projeto Oficina das Minas promove formação musical para mulheres, usando a arte como ferramenta de desenvolvimento cultural, social e profissional. Desde 2023, já capacitou mais de 500 alunas, fortalecendo a autoestima, habilidades artísticas e novas oportunidades de crescimento. Com aulas gratuitas de cavaco, violão, percussão e preparação vocal, a Oficina das Minas trabalha a inclusão social e combate à invisibilidade da mulher no samba. Além do aprendizado musical, promove empoderamento, acolhimento e criação de redes de apoio, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade ou em processo de recuperação após violência doméstica. Idealizado pela CSISTON Produção Integrada e coordenado por Camille Siston, o projeto reúne mulheres em encontros semanais e no aulão coletivo mensal, quando todas as alunas ocupam espaços públicos para praticar juntas as três modalidades.

Financiado pela Prefeitura de Niterói e pela Secretaria Municipal das Culturas, por meio do Fomento Direto, o projeto reserva 20% das vagas para mulheres atendidas pela Secretaria da Mulher, incluindo alunas do CEAM, integrando a música ao processo terapêutico e de reconstrução da autoestima. Visite https://oficinadasminas.com.br @oficinadasminasrj

Sobre a CSISTON Produção Integrada

Fundada e coordenada por Camille Siston, a CSISTON Produção Integrada desenvolve projetos que unem cultura, memória e protagonismo feminino. Com experiência em produção de eventos, pesquisa acadêmica e gestão cultural, Camille atua em iniciativas que valorizam o samba, a diversidade e a ocupação de espaços públicos como forma de transformação social.

Ficha Técnica:

Camille Siston - Produtora Executiva e Coordenadora Geral

Mara Maciel - Coordenadora Administrativa

Ana Paula Klippel Lopes - Coordenadora Pedagógica

Suelen Fonseca - Professora de Percussão

Mari Araujo - Professora de Percussão

Luiza Dionízio - Preparadora Vocal

Dayse do Banjo - Professora de Cavaco

Valéria Gomes - Professora de Violão

Serviço:

Fluminense Atlético Clube (apelidado de Fluminensinho)

Endereço: Rua Xavier de Brito, 22, Centro, Niterói, RJ

Abertura: 15h

Inicio do Samba: 17h

Término: 20h

Rede social do projeto: https://www.instagram.com/oficinadasminasrj

Ingresso Solidário: R$ 2,00