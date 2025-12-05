Niterói: Roda de Samba conta com mais de 200 instrumentistas, faz homenagem à Tia Surica da Portela - Divulgação

Niterói: Roda de Samba conta com mais de 200 instrumentistas, faz homenagem à Tia Surica da Portela Divulgação

Publicado 05/12/2025 08:22

Niterói - No sábado, dia 13 de dezembro, a partir das 15h, acontece a grande roda de samba que irá homenagear a baluarte Tia Doca e o famoso disco “Pagode da Tia Doca” no clube Fluminensinho, no Centro de Niterói. O evento terá como protagonistas as alunas do projeto social Oficina das Minas, e a direção é feita pela sambista e professora de cavaco Dayse do Banjo. O evento faz parte da conclusão do projeto social que acontece durante o ano, e possui turmas de violão, percussão, cavaco e preparação vocal. O valor do ingresso é solidário, apenas R$ 2 , e pode ser retirado no site do sympla.

Lançado em 2000, o disco foi gravado no quintal da casa da Tia Doca, onde ela produzia sua roda de samba. O disco possui um repertório riquíssimo, além de ter em sua ficha técnica instrumentistas que são referência nacional no samba, como Carlinhos Sete Cordas (violão de 7) e Márcio Vanderlei (cavaco e banjo), a produção foi feita por Milton Manhães, e as vozes são com as Pastoras Do Pagode Da Tia Doca.

O Pagode da Tia Doca é uma relíquia para apreciadores do samba, e a proposta de trabalhar o repertório deste disco com as alunas do projeto Oficina das Minas, é proporcionar uma manutenção cultural para que todas tenham acesso a este repertório musical, conheçam os músicos que integravam o Pagode da Tia Doca, e principalmente, aprendessem as levadas do samba. Em 2025 o projeto matriculou mais de 400 alunas. A direção é assinada pela Dayse do Banjo, professora de cavaco e ícone do samba. Dayse do Banjo é instrumentista, compositora e cantora, e traz em seus mais de 30 anos de carreira um currículo de bamba. A banda base será composta pelas professoras do projeto: Valéria Gomes (violão), Dayse do Banjo (Cavaco), Mari Araújo (Pandeiro), Suelen Fonseca (Surdo), Luiza Dionizio (Voz), e recebe como convidada a percussionista Clarice Maciel.

Este projeto é financiado através do Fomento Direto, promovido pela Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e Prefeitura de Niterói.



Homenagem à Guardiã do samba



A festa de fim de ano do projeto Oficina das Minas de 2025 vai homenagear a baluarte Tia Surica, presidente de honra da Portela. A portelense integrou a primeira formação da Velha Guarda da Portela ao lado da Tia Doca, juntas marcaram a história do samba. Neste ano, a Oficina das Minas vai lançar a medalha Guardiã do Samba, e, todo ano, vai entregar o prêmio a uma mulher que é inspiração e fonte de sabedoria sobre o samba. O projeto, iniciado em 2023, oferece aulas gratuitas de cavaco, violão, percussão e preparação vocal, com atenção especial à inclusão social e ao combate à invisibilidade da mulher no samba. Além de desenvolver habilidades musicais, a Oficina das Minas busca fortalecer a autoestima, empoderar mulheres e criar espaços de acolhimento, contribuindo para a construção de uma rede de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica, com foco na ressignificação de suas vidas.



Sobre o Pagode da Tia Doca



A Casa de Tia Doca é um dos marcos históricos da cultura do samba e da tradição do subúrbio carioca. Foi no quintal da casa de Jilçária Cruz da Costa, nome de batismo da famosa Tia Doca, que surgiu um pagode que se tornou um dos maiores centros de efervescência cultural a partir de meados dos anos 1970. Nomes como Zeca Pagodinho, então uma jovem promessa do samba, conviviam com baluartes da Portela. O espaço também servia de abrigo para ensaios da Velha Guarda. Clara Nunes, Jovelina Pérola Negra, Paulinho da Viola e Dona Ivone Lara eram presenças frequentes nesse legítimo pagode de terreiro. Dudu Nobre, ainda criança, já mostrava seu talento ao cavaquinho nessa roda.



Sobre a Oficina das Minas:

