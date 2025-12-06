Niterói: evento reafirmou o compromisso de Niterói com uma atenção à saúde mais ampla, humanizada e baseada em evidências - Divulgação

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói realizou, nesta quinta-feira (4), o III Encontro de Homeopatia no SUS de Niterói, com o tema “A Homeopatia na Atualidade: Assistência e Aprendizado”. O evento aconteceu ao longo da manhã, das 9h às 13h, no auditório da Prefeitura de Niterói, reunindo profissionais da rede municipal para debater o fortalecimento das práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde (SUS).

O encontro foi promovido pelo Departamento de Homeopatia, da Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família (VIPACAF), com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o tema, incentivar o aprendizado permanente e consolidar ações que promovam o acesso da população a essa especialidade na rede pública de saúde.

A programação contou com palestras de profissionais de referência, entre eles o diretor da Escola de Medicina e Cirurgia da UNIRIO, Francisco José de Freitas; o coordenador da Câmara Técnica de Homeopatia do CREMERJ, Fábio de Almeida Bolognani; e o professor da Faculdade de Farmácia da UFF, Leandro Machado Rocha. Foram abordados temas como a evolução histórica da homeopatia, evidências de sua aplicação em diferentes contextos clínicos e a integração das farmácias homeopáticas ao SUS.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, o evento reafirma o compromisso de Niterói com uma atenção à saúde mais ampla, humanizada e baseada em evidências. “A homeopatia é uma das práticas integrativas e complementares reconhecidas pelo SUS, e seu fortalecimento representa o cuidado integral que buscamos oferecer à população. Promover o debate científico e a troca de experiências entre profissionais é essencial para que o conhecimento se transforme em mais qualidade de vida e bem-estar para os usuários”, destacou a secretária.

O III Encontro de Homeopatia no SUS de Niterói foi voltado para gestores, médicos, farmacêuticos, odontólogos, veterinários, residentes e equipes multiprofissionais da rede municipal, promovendo uma rica troca de conhecimentos, integração do cuidado e atualização em saúde pública.

Segundo o vice-presidente da VIPACAF, Alan Castro, a iniciativa fortalece a qualificação do cuidado na rede de saúde. “A homeopatia amplia o olhar sobre o paciente e contribui para uma assistência mais humanizada e resolutiva. Momentos de formação e troca como este são fundamentais para fortalecer o SUS e aprimorar a oferta de práticas integrativas na saúde do município”, afirmou.

A coordenadora do Departamento de Homeopatia da VIPACAF, Conceição Stern, explicou que a homeopatia integra a rede de saúde de Niterói e possui um papel importante para os pacientes. “Ao longo dos anos, tivemos a consolidação da especialidade na cidade. A adesão dos usuários sempre foi significativa, refletindo a confiança e o reconhecimento da população nesse modelo de cuidado. Em 2006, o serviço foi incorporado à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), ampliando sua legitimidade no Sistema Único de Saúde. Ao longo desse período, a homeopatia desempenhou papel importante em situações de emergência sanitária, como nas epidemias de dengue e, mais recentemente, durante a pandemia de Covid-19”, completou.

Homeopatia na rede de saúde de Niterói