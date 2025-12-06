Niterói: Com a nova legislação a cidade fortalece seu compromisso com a preservação do patrimônio imaterialDivulgação
Niterói reconhece Missa Tridentina como Patrimônio Cultural e Imaterial
Com a nova legislação cidade fortalece seu compromisso com a preservação do patrimônio imaterial
Evento cultural gratuito agita a Biblioteca Parque de Niterói
O evento gratuito será comandado pelos escritores Drak, Nilton Oliveira e Roberta de Souza
Rodrigo Neves toma posse como presidente do Mercocidades
Prefeitos da América Latina defendem combate à violência por governos locais. Carta de Niterói, resultado da XXX Reunião de Cúpula, destaca urgência de as cidades assumirem protagonismo no enfrentamento à criminalidade
Saúde de Niterói promove III Encontro de Homeopatia no SUS
Ação visa fortalecer práticas integrativas na rede municipal
Clin leva Natal solidário e sustentável para creche em comunidade de Niterói
Companhia realizou uma festa com direito a Papai Noel e distribuição de presentes
Oficina das Minas canta Pagode da Tia Doca
Roda de Samba conta com mais de 200 instrumentistas, faz homenagem à Tia Surica da Portela e recebe, como convidada, a cantora Dorina
