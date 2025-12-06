Niterói: Com a nova legislação a cidade fortalece seu compromisso com a preservação do patrimônio imaterial - Divulgação

Niterói: Com a nova legislação a cidade fortalece seu compromisso com a preservação do patrimônio imaterialDivulgação

Publicado 06/12/2025 08:08

Niterói - A Missa segundo o Rito Romano na Forma Extraordinária — conhecida como Missa Tridentina — agora é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Niterói com a sanção da Lei nº 4.082/2025, de autoria do vereador Allan Lyra.

Praticada há séculos em diversas partes do mundo, a Missa Tridentina representa uma tradição secular da cultura ocidental e possui forte valor histórico para a identidade de inúmeras comunidades. O reconhecimento municipal destaca seu papel como expressão cultural preservada ao longo das gerações, reforçando a importância de proteção e valorização de manifestações religiosas enquanto elementos do patrimônio imaterial.

Para além de seu significado espiritual, a inclusão da Missa Tridentina como patrimônio cultural abre espaço para ações de promoção, estudo, registro histórico e até iniciativas turísticas, já que o rito costuma atrair visitantes interessados em tradições antigas, música sacra e expressões culturais ligadas à história da fé cristã.

Atualmente, a Missa Tridentina da Arquidiocese de Niterói é celebrada aos domingos, na Capela São Lucas, localizada na Rua Mário Alves, 62, em Icaraí, sob a responsabilidade do Padre Lucas Farah.

Segundo o autor da lei, vereador Allan Lyra, o reconhecimento busca valorizar uma prática que faz parte da memória religiosa e cultural da cidade. “A Missa Tridentina é um patrimônio que atravessa séculos. Seu valor vai além do aspecto religioso — ela compõe a identidade cultural de Niterói e merece ser preservada como parte da nossa história. Um tesou da Igreja que agora também é um tesouro de Niterói.”

Com a nova legislação, Niterói fortalece seu compromisso com a preservação do patrimônio imaterial, reconhecendo que tradições, ritos e expressões culturais são fundamentais para manter viva a memória coletiva e ampliar o acesso da população a manifestações históricas de grande relevância.

