Niterói: Neltur promoveu visita de alunos de escolas municipais a patrimônios da cidadeDivulgação

Publicado 06/12/2025 08:14

Niterói - O Projeto Circuito da Cidade, em mais uma edição, na última terça-feira (02), levou dois grupos de crianças de escolas municipais a conhecerem equipamentos turísticos em Niterói.

Alunos da Umei Odete Rosa visitaram o Horto do Fonseca, já os alunos da Escola Municipal Pe. Leonel conheceram a Ilha da Boa Viagem. Durante as visitações, acompanhadas de professores, os estudantes receberam orientações sobre os patrimônios dos Monitores do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) do Caminho Niemeyer.

O Projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria municipal de Educação e apoio da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo.



O Circuito da Cidade leva, numa verdadeira aula aberta aos alunos da Rede Municipal de Educação da cidade, conhecimentos sobre os equipamentos turísticos da cidade.