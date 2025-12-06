Garota FM Books: editora de Niterói lança dois livros e comemora 5 anos - Divulgação

Garota FM Books: editora de Niterói lança dois livros e comemora 5 anosDivulgação

Publicado 06/12/2025 08:24

Niterói - A editora Garota FM Books vai celebrar cinco anos de atuação no mercado de livros musicais com dois grandes lançamentos, um deles um formato inédito: "LP Todo Dia - Diário de um Colecionador para Colecionadores" é um livro em forma de diário no qual Leandro Menezes, um colecionador de discos de Goiânia, vai de 01 de janeiro a 31 de dezembro indicando álbuns que vão da música clássica aos lançamentos bem recentes de música contemporânea. O outro lançamento é o "1985 - O ano que repaginou a música brasileira": organizado por Célio Albuquerque, o livro reúne 89 autores que escrevem sobre contexto e discos de 1985, entre eles Amelinha, Anastácia, Daniel, Charles Gavin, Guilherme Arantes, Leo Jaime, Leoni etc.

Os dois livros serão lançados em 9 de dezembro (terça-feira), no Porão da Casa de Francisca (Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé, São Paulo), em uma festa comandada pelos DJs Zé Pedro, Lorena Calabria, Luiz Thunderbird, Bento Araujo e convidados, com a participação de diretora da Garota FM Books, Chris Fuscaldo.

“É uma alegria imensa ver crescer um negócio que começou despretensioso e, hoje, ocupa um lugar importante no mercado dos livros e no da música também. A Garota FM Books começou com uma autopublicação, em 2018, mas foi em 2020 que começamos a editar livros de outros autores e levar a distribuição a sério”, conta Chris Fuscaldo, autora de livros como “Discobiografia Mutante” e o infantil “Ney Matogrosso: O Bicho do Mato”.

Sobre a Garota FM Books



A Garota FM Books é uma editora de Niterói, responsável por publicações voltadas para o mercado da música - e criada em 2018, durante a produção do “Discobiografia Mutante: Álbuns que revolucionaram a música brasileira”, de Chris Fuscaldo. Depois, a editora se profissionalizou e lançou “Jimmy Page no Brasil” (2020), de Leandro Souto Maior; “Renato, o Russo” (2021), de Julliany Mucury; “1979 – O ano que ressignificou a MPB” (2022), organizado por Célio Albuquerque, com 104 autores; “Cantadas – Ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira” (2022), de Mauro Ferreira; “O Produtor da Tropicália – Manoel Barenbein e os álbuns de um movimento revolucionário” (2022), de Renato Vieira; e “De Tudo Se Faz Canção – 50 anos do Clube da Esquina” (2022), organizado por Márcio Borges e Chris Fuscaldo. Em 2023, além de “Mela Cueca – As canções de amor que o mundo esqueceu”, do DJ Zé Pedro, a editora lançou “A Todo Vapor – O tropicalismo segundo Gal Costa”, de Taissa Maia. Em 2024, chegaram às lojas as reedições de “Rita Lee Mora Ao Lado – Uma biografia alucinada da Rainha do Rock”, de Henrique Bartsch, e “Discobiografia Mutante”, de Chris Fuscaldo, além da primeira edição de “Paul McCartney no Brasil”, de Leandro Souto Maior, e “It’s a Long Way – O exílio em Caetano Veloso”, de Márcia Fráguas. Em 2025, os lançamentos foram “Quando vem da alma de nossa gente – Sambas da Praça Onze”, de Beatriz Coelho Silva (Totó) e os infantis “Eu na Minha Terra Distante”, de Chris Fuscaldo e Taís Salles, e “Ney Matogrosso – O Bicho do Mato”, de Chris Fuscaldo, Camilo Solano e Isabela Sultani.



Sobre o livro ‘LP Todo Dia’



Tem dias em que você acorda sem saber o que ouvir? Está cansado do algoritmo te sugerindo sempre as mesmas coisas? Em “LP Todo Dia – Diário de um Colecionador para Colecionadores”, o novo livro da Garota FM Books, o autor, Leandro Menezes, propõe a escuta de um disco por dia através de textos feitos como um diário. Na obra, além de conhecer álbuns gravados entre os últimos 100 anos, o leitor fica por dentro das memórias afetivas de um amante da música de longa data. O ponto de partida do livro é a página no Instagram “LP Todo Dia” (@lptododia), criada pelo professor, escritor e colecionador de discos de Goiânia para compartilhar sua coleção e suas memórias. Inaugurado em 2018, o projeto já indicou mais de 1.600 vinis, incluindo clássicos, novidades e raridades de diversos estilos musicais e países. Na obra, o autor selecionou 365 itens de seu acervo que são apresentados em textos que misturam informações históricas, curiosidades, análises críticas e depoimentos sobre sua relação afetiva com os álbuns.

Com prefácio assinado por Beto Bruno (vocalista da banda Cachorro Grande e seguidor da LP Todo Dia) e organizado como uma agenda, o livro tem obras escolhidas para cada dia do ano, relacionando fatos históricos com a indicação, como aniversários de artistas, data de lançamento dos discos, acontecimentos políticos e culturais. De leitura fácil, a obra permite que os leitores mergulhem em suas páginas escolhendo por onde começar. Seja ao lado da vitrola, do CD player ou do aplicativo de streaming, “LP Todo Dia” é o parceiro ideal para os amantes da música que querem entender de perto como bate o coração de um colecionador.



Sobre o livro ‘1985 – O Ano que Repaginou a Música Brasileira’



Ainda que a vivência ainda seja uma moeda inegociável, é possível reconstruir boa parte das informações produzidas há tempos. Seja de séculos atrás, seja de décadas, seja de um ano em especial. E como o objetivo da Garota FM Books é ajudar a preservar a memória da música, o próximo lançamento vem com a missão de recontar o que aconteceu em 1985. Organizado por Célio Albuquerque e com prefácio do jornalista Zé Emilio Rondeau, o livro "1985 - O ano que repaginou a música brasileira" chega em dezembro às lojas (e aos que compraram na pré-venda e na campanha de financiamento coletivo) com 432 páginas recheadas de histórias que marcaram a época. A obra repete a parceria de "1979 - O ano que ressignificou a MPB", livro do mesmo organizador, lançado pela Garota FM Books em 2022. No novo projeto, estão presentes textos sobre 85 discos nacionais lançados naquele ano, escritos por jornalistas especializados, pesquisadores musicais e por artistas que produziram os álbuns na época. O livro traz ainda verbetes com mais de 50 outros álbuns comentados, um capítulo sobre os compactos – que eram os "singles" daquela época – e outros quatro artigos sobre política, sociedade e Rock In Rio, proporcionando ao leitor uma experiência de imersão quase completa. É uma oportunidade raríssima de ver várias visões diferentes sobre vários lançamentos musicais que mostram o quão plural e importante foi o ano de 1985 para a música brasileira. Com autores espalhados pelo Brasil todo, a promessa é de uma “book tour” após os primeiros lançamentos. Já tem datas confirmadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e Porto Alegre.

SERVIÇO:

Festa de 5 anos da Garota FM Books, com lançamento dos livros ‘1985’ e ‘LP Todo Dia’ Participação dos DJs Zé Pedro, Lorena Calabria, Luiz Thunderbird e Bento Araujo



Dia: Terça-feira (09/12)



Horário: 19h30



Data e Local: 09/12/25, 19h, Casa de Francisca (R. Quintino Bocaiúva, 22 – Sé, São Paulo)



Ingressos:



PISTA PROMOCIONAL* (desconto por antecedência): R$26



Inteira: R$52



Meia-entrada**: R$26



PISTA 2º LOTE E PORTA



PROMOCIONAL* (desconto por antecedência): R$35



Inteira: R$70



Meia-entrada**: R$35



* a compra antecipada do ingresso dá desconto de R$ 25 na compra dos livros que serão vendidos durante o lançamento.



* Promocional: adquira seu ingresso com antecedência e obtenha o desconto.



** Meia-entrada: disponível para estudantes, idosos, PCD, jovens de baixa renda portadores do ID Jovem e professores da rede pública. Obrigatória apresentação de comprovante.



A entrada na Casa de Francisca é permitida a maiores de 18 anos. Menores apenas acompanhados de seus responsáveis.