Niterói: evento reuniu 119 formandos na Câmara Municipal de Niterói e marcou o encerramento de mais um ciclo - Divulgação/Ascom

Niterói: evento reuniu 119 formandos na Câmara Municipal de Niterói e marcou o encerramento de mais um cicloDivulgação/Ascom

Publicado 30/10/2026 02:00

A Câmara Municipal de Niterói foi palco de uma importante conquista para 119 jovens participantes do Programa Jovem Aprendiz da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (29), os estudantes receberam os certificados de conclusão da formação técnico-profissional referente ao período de agosto de 2025 a agosto de 2026, encerrando uma etapa marcada por aprendizado, desenvolvimento e preparação para o mercado de trabalho.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com o SENAI, ofereceu capacitação em diferentes áreas profissionais, ampliando as oportunidades de inserção dos participantes no mundo do trabalho e contribuindo para a construção de novos projetos de vida.

Os formandos concluíram cursos de Assistente de Logística, Eletricista Industrial, Mecânico de Manutenção e Web Designer. A solenidade também foi marcada por momentos de emoção, com apresentações do coral Vozes da Clin, regido pelo maestro Marcello Sader, que interpretou o Hino Nacional e uma canção especialmente dedicada aos novos profissionais.

O evento contou com a presença de diretores e colaboradores da Clin, representantes do SENAI Barreto, instrutores, familiares e amigos dos alunos, que acompanharam de perto a celebração dessa conquista.

Formação abre portas e amplia oportunidades para o futuro

Durante a cerimônia, o presidente da Clin, Acílio Borges, destacou a importância do Programa Jovem Aprendiz, que há mais de duas décadas atua na formação profissional de adolescentes e jovens da cidade.

Segundo ele, a iniciativa representa um investimento contínuo na transformação social por meio da educação e da qualificação profissional.

“Desde 2005, o Programa Jovem Aprendiz vem criando oportunidades e ajudando a transformar vidas. São mais de duas décadas de uma trajetória que reforça o compromisso da Clin com a formação de jovens e com o desenvolvimento da comunidade. Esta formatura simboliza não apenas a conclusão de um curso, mas também o início de novas possibilidades profissionais e pessoais”, ressaltou.

Entre os estudantes, a experiência também serviu como inspiração para novos caminhos de carreira. A jovem Ana Clara Gomes dos Santos Gonçalves, de 18 anos, formada no curso de Assistente de Logística e escolhida como oradora da turma, afirmou que a capacitação despertou um interesse profissional que antes não fazia parte de seus planos.

Segundo ela, o contato com a área permitiu descobrir novas perspectivas e consolidou o desejo de seguir carreira no setor. Ana Clara também destacou o suporte oferecido pela Clin ao longo de todo o processo, desde a seleção até a conclusão do programa.

Para os participantes, a entrega dos certificados representa mais do que o encerramento de uma etapa de estudos. O momento simboliza a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a preparação para desafios futuros no ambiente profissional.

O coordenador de Educação Profissional do SENAI Barreto, Ariel Vicentini de Souza Martins, ressaltou que a parceria entre as instituições desempenha papel fundamental na construção do futuro dos jovens.

“Esse é um passo importante na trajetória profissional desses alunos. Nosso compromisso é oferecer oportunidades que contribuam para sua formação e transformação de vida. Muitos enfrentaram desafios ao longo do caminho, mas conseguiram superar as dificuldades e concluir essa etapa com sucesso”, afirmou.

Programa acumula mais de duas décadas de atuação

Criado em 2005, o Programa Jovem Aprendiz da Clin é realizado por meio de convênio com o SENAI Niterói e segue as diretrizes da Lei da Aprendizagem. O objetivo é proporcionar formação técnico-profissional a adolescentes e jovens, desde o 9º ano do Ensino Fundamental até a conclusão do Ensino Médio, combinando ensino e experiência prática por meio de contratos especiais de aprendizagem.

O ingresso ocorre por meio de processo seletivo realizado anualmente pelo SENAI, com oferta de até 150 vagas distribuídas em seis turmas. A iniciativa tem ampliado, ao longo dos anos, as oportunidades de qualificação profissional e inserção de jovens no mercado de trabalho, consolidando-se como uma importante ferramenta de desenvolvimento social e educacional em Niterói.